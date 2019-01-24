США: Сенат відхилив плани поновити роботу уряду, подані демократами і республіканцями

У США Сенат, як і очікували, відхилив обидва проекти резолюцій, що мали на меті поновити роботу уряду країни, подані сторонами-суперниками, демократами і республіканцями.

При цьому, хоча в Сенаті мають більшість республіканці, резолюція демократів отримала на два голоси більше, ніж резолюція республіканців.

План республіканців передбачав задовольнити вимогу президента Дональда Трампа надати 5,7 мільярда доларів на будівництво стіни вздовж усього кордону з Мексикою; план демократів не передбачав надання цих коштів.

У відповідь на нинішнє голосування Трамп знову повторив свою позицію, що не підпише ніякого бюджетного документа, який не буде передбачати коштів на стіну.

Тим часом часткове зупинення роботи уряду у США триває рекордний час – уже 34-й день. Близько 800 тисяч працівників уряду весь цей час не отримують платні. Причиною є відсутність рішення про бюджетне фінансування уряду.

Трамп раніше заявляв, що готовий залишати такий стан «місяцями й роками», якщо законодавці не нададуть коштів на прикордонну стіну.