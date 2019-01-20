ЗМІ: переговори щодо «Трамп-Тауер» у Москві тривали протягом 2016-го – адвокат Трампа

Плани побудувати вежу «Трамп-Тауер» у Москві мали статус «активної пропозиції» станом на листопад 2016 року, коли відбувалися вибори президента Сполучених Штатів. Про це адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані заявив у ефірі американського каналу NBC.

За словами Джуліані, Трамп казав йому, що пригадує розмови зі своїм тодішнім адвокатом Майклом Коеном про зведення будівлі в Москві у 2016 році. Таким чином, компанія Трампа могла розглядати можливість будівництва в Росії аж до президентських виборів у Сполучених Штатах.

Джуліані стверджує, що переговори тривали протягом 2016-го, хоча він не пригадує точної дати.

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«Можливо, це тривало до жовтня чи листопада, наші відповіді (на письмові питання від спеціального прокурора Роберта Мюллера – ред.) покривають проміжок до виборів. Тож у будь-який момент протягом цього часу вони могли про це говорити. Але, згідно зі спогадами президента, на той час перемови вже певною мірою зійшли нанівець», – сказав він.

Присутній на ефірі сенатор від Демократичної партії Марк Ворнер висловив думку, що інформація про можливі перемовини щодо будівництва в Росії восени 2016 – це «важлива новина».

«Я думаю, для більшості виборців – демократів, республіканців, незалежних і так далі – той факт, що кандидат від Республіканської партії активно намагався вести бізнес у Москві, що кандидат-республіканець бодай раз запропонував (президенту Росії – ред.) Володимиру Путіну в разі зведення будівлі безкоштовні апартаменти в пентхаусі, і що ці переговори тривали аж до виборів – я думаю, це важливий факт для виборців», – заявив Ворнер.

Він також назвав вартим уваги те, що про цю деталь стало відомо лише через два роки з того часу, як Трамп став президентом.

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Раніше Трамп заявляв, що продовжував розвивати свій будівельний бізнес після того, як балотувався в президенти, проте «не давав жодних гарантій» щодо будівництва «Трамп-Тауер» у столиці Росії.

Напередодні 29 листопада екс-юрист Трампа Майкл Коен визнав, що дав Конгресу неправдиві свідчення щодо бізнес-планів свого колишнього клієнта. За словами Коена, перемови про будівництво «Трамп-Тауер» у Росії тривали ще в серпні 2017 року, тоді як спочатку він свідчив, що угоду було припинено 2016-го.

В серпні Коен визнав себе винним за іншими пунктами федерального обвинувачення, які стосувалися його роботи на Трампа, власної служби таксі і банківського шахрайства.

Згодом адвокат Коена заявив, що той дав «критично важливу інформацію»слідчим спеціального прокурора Роберта Мюллера.

Мюллер розслідує втручання Росії у вибори у 2016 році. Тоді на виборах переміг Дональд Трамп.

Розслідування Мюллера спричинило порушення кримінальних справ проти десятків людей, включно з Майклом Коеном, колишнім головою виборчої кампанії Трампа Полом Манафортом та колишнім радником Трампа з питань національної безпеки Майклом Флінном.