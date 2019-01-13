Washington Post: Трамп приховав деталі переговорів із Путіним

Президент США Дональд Трамп робить «екстраординарні заходи», щоб подробиці п’яти його зустрічей із Володимиром Путіним не стали надбанням гласності, написала в суботньому номері газета The Washington Post.

Трамп вилучив записи розмов із російським президентом, які робили його перекладачі, і зажадав, щоб вони не передавали почуте кому-небудь в адміністрації, зазначає видання, посилаючись на американських посадових осіб.

За оцінкою The Washington Post, подібні заходи не відповідають стандартам, яких дотримувалися інші президенти США.

Після рандеву Трампа і Путіна в Гамбурзі в 2017 році, на якому був присутній тодішній держсекретар Тілерсон, двоє високопоставлених представників адміністрації намагалися з’ясувати у перекладача деталі бесіди перших осіб, про які не йшлося в офіційній заяві Держдепартаменту. Тоді-то вони і дізналися про суворі обмеження, запроваджені Трампом.

У суботньому інтерв’ю Fox News Дональд Трамп категорично заявив, що нічого не приховує. А прес-секретар Білого дому Сара Сандерс назвала статтю The Washington Post «потворно неточною», яка «не заслуговує коментаря», додавши, що адміністрація Трампа проводить більш жорсткішу політику щодо Росії, ніж попередні адміністрації.

Заступник голови Міжнародного комітету Сенату США демократ Боб Менендес заявив, що якщо б він мав на це повноваження, він би насамперед вимагав стенограму розмов Трампа і Путіна в Гамбурзі, зроблену перекладачем.