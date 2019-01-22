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22 Січень 2019, Київ 10:52
Політика

Співак і «друг Трампа» Агаларов скасував турне у США через розслідування щодо Росії – Bloomberg

Емін Агаларов

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Азербайджансько-російський поп-співак Емін Агаларов скасував турне у США через страх бути затриманим. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Агаларов сказав, що готовий відповісти на запитання в рамках американського розслідування ймовірного втручання Росії у вибори в США 2016 року, але не зміг отримати гарантії щодо власної свободи та безпеки. Його виступи були заплановані в Нью-Йорку, Торонто, Маямі та Лос-Анджелесі, пише видання.

За даними Bloomberg, американський адвокат Агаларова з середини 2018 року підтримував зв'язок із офісом спецпрокурора США Роберта Мюллера і різними комітетами Конгресу, але не зміг домовитися про добровільне свідчення його клієнта.

У 2013-му Трамп, який відвідав Росію під час проведення там конкурсу «Міс Всесвіт», похвалив Еміна Агаларова у Twitter. Батько Еміна, Арас Агаларов, розглядався як партнер у проекті побудови у Москві Trump Tower.

Президент США Дональд Трамп (ліворуч) і Арас Агаларов, батько співака Еміна Агаларова (праворуч), 2013 рік
Президент США Дональд Трамп (ліворуч) і Арас Агаларов, батько співака Еміна Агаларова (праворуч), 2013 рік

«Арасе, я провів прекрасні вихідні з тобою та твоєю родиною. Ти прекрасно попрацював. Наступне – Trump Tower-Moscow. Емін був просто вау», – твітував Трамп.

Агаларов та його батько також з'являлись поруч із Трампом на численних фото.

Згідно з даними свідчень у Конгресі, у 2016 році Агаларов сприяв організації зустрічі між представниками передвиборчого штабу Трампа та російською юристкою Наталією Весельницькою.

Весельницька відома тим, що протягом виборчої кампанії 2016-го року мала зустріч із провідними особами штабу Дональда Трампа
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У січні США звинуватили росіянку в перешкоджанні правосуддю у цивільній справі щодо відмивання грошей, яка не пов'язана із зустріччю з командою Трампа, але може вказувати на зв'язки Весельницької із урядом Росії.

Під час зустрічі у Trump Tower у 2016 році, як випливає зі свідчень, були присутні син Трампа Дональд Трамп-молодший, його зять і нині старший радник Джаред Кушнер, Пол Манафорт, тодішній голова кампанії Трампа, і російський адвокат Наталія Весельницька. Американській стороні було обіцяно «компромат» на суперницю Трампа на виборах Гілларі Клінтон, але зрештою вони не отримали обіцяного. Трамп-молодший, який брав участь у зустрічі, заявив, що Весельницька не мала обіцяної інформації щодо Клінтон і натомість перевела розмову не теми всиновлення російських дітей у США та «акту Магнітського».

Тодішній кандидат в президенти від республіканців Дональд Трамп (ліворуч) та його син Дональд-молодший під час президентської кампанії. Індіанаполіс, квітень 2016 року
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Емін Агаларов намагався скоростатись увагою до себе у США і випустив музичний кліп, який обігрує мотиви американських політичних скандалів.

«Увесь світ намагається зрозуміти, що Дональд Трамп робив у готелі у Москві, а я знаю», – твітував про кліп Емін, маючи на увазі непідтверджені закиди про обставини перебування Трампа у Москві.

Роберт Мюллер
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