Росія: поліція підтвердила затримання Насті Рибки, яка обіцяла розповісти про російське втручання у США

Білоруську модель Анастасію Вашукевич, більш відому як Настя Рибка, і її бізнес-партнера, громадянина Росії Олександра Кирилова, який називає себе Алексом Леслі, затримали в московському аеропорту «Шереметьєво» після того, як їх депортували з Таїланду. Інформацію про це підтвердили в поліції Москви.

Як повідомляє російська державна агенція новин ТАСС, їх затримали у справі про організацію проституції. Крім Вашукевич і Кирилова, затримані ще двоє осіб, їхні імена не повідомляють.

Раніше всі вони прибули до Москви з Таїланду, звідки їх депортували після суду за нелегальну організацію секс-тренінгів. Їх засудили до умовного терміну.

Рибка і Леслі визнали провину, хоча раніше заявляли про свою невинуватість.

За законами Таїланду, визнання провини можливо на будь-якій стадії процесу і дозволяє суду скоротити термін покарання вдвічі.

Рибка і Леслі були затримані в Таїланді в лютому 2018 року через організацію секс-тренінгів для туристів. Спочатку їх звинувачували в незаконному підприємництві, але в підсумку за цією статтею виправдали. Пізніше влада додала звинувачення в наданні секс-послуг.

У 2018 році Настя Рибка стала героїнею розслідування російського опозиціонера Олексія Навального про віце-прем’єра Росії Сергія Приходька і бізнесмена Олега Дерипаску. Навальний стверджував, що чиновник у серпні 2016 року провів три дні на яхті Дерипаски біля берегів Норвегії разом із «дівчатами з ескорт-агентств». Це стало відомо з книги й «Інстаграму» Насті Рибки. Навальний звинуватив Приходька в корупції.

Рибка просила для неї і Леслі політичний притулок в США й обіцяла розповісти певні подробиці втручання Росії у вибори президента США, якщо їй допоможуть із звільненням з-під арешту в Таїланді.

Олег Дерипаска повністю заперечував інформацію з розслідування Навального і подав до суду на Рибку і Леслі за порушення недоторканності приватного життя. Суд стягнув з відповідачів по 500 тисяч рублів. Згодом Рибка заявляла, що передала всі записи про втручання Росії Дерипасці. На яких саме умовах і як саме це сталося, враховуючи, що Рибка перебувала у в’язниці, неясно. Сам Дерипаска її слова ніяк не коментував.