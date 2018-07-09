Російський олігарх Олег Дерипаска відсудив у Насті Рибки і Алекса Леслі мільйон рублів

Російський олігарх Олег Дерипаска відсудив мільйон рублів у Анастасії Вашукевич, відомої як Настя Рибка, та Олександра Кирилова (Алекс Леслі) за «поширення інформації про його особисте життя». Відповідне рішення ухвалив Усть-Лабинський суд у Краснодарському краї.

8 лютого російський опозиційний політик Олексій Навальний опублікував розслідування, в якому стверджується, що в серпні 2016 року заступник голови уряду Росії Сергій Приходько провів кілька днів на яхті олігарха Олега Дерипаски біля берегів Норвегії разом із «дівчатами з ескорт-агентств». Це стало відомо з Instagram і книжки однієї з цих дівчат, яка називає себе Настя Рибка. Навальний вважає «хабарем» те, що Дерипаска «катає на власній яхті чиновника найвищого рангу».

Дерипаска і Приходько назвали розслідування Навального «провокацією». Представник Дерипаски заявив, що бізнесмен не робив нічого протизаконного і буде захищати свої честь і гідність, в тому числі в суді.

Після публікації розслідування Олег Дерипаска подав до суду на Настю Рибку (Анастасію Вашукевич) через розміщення в соціальних мережах його приватних знімків, інформації про його приватне життя і аудіозаписів його розмов. 28 лютого Усть-Лабинський районний суд, який прийняв позов, передав його в іншу інстанцію – Краснодарський районний суд – за день до призначеної дати розгляду.

26 лютого стало відомо, що Вашукевич і її приятеля Олександра Кирилова, відомого як Алекс Леслі, затримали в Таїланді за незаконне проведення «секс-тренінгу». Пізніше їх відпустили під заставу, але відразу заарештували співробітники таїландської міграційної служби. Рибка стверджує, що раніше до неї в поліцію приходили співробітники Інтерполу, які нібито заявили, що її «дуже хочуть бачити в Москві».

Міністерство фінансів США внесло UC Rusalі її основного на той час власника Олега Дерипаску до списку санкцій 6 квітня.Обмеження регулюються законом про протистояння противникам Америки, схваленим Конгресом США в 2017 році. Всього у списку 38 російських бізнесменів і компаній. Санкції передбачають повну ізоляцію компанії від американської фінансової системи, в зв'язку з чим компанія оголосила про можливі технічні дефолти.

27 квітня Дерипаска оголосив про свою відставку з правління та зменшення його частки акцій до менш ніж 50%, аби звільнити компанію від санкційного тиску.