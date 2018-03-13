CNN: агенти ФБР намагалися зустрітися з Настею Рибкою

Агенти Федерального бюро розслідувань США намагалися зустрітися із затриманою в Таїланді Анастасією Вашукевич, відомою з розслідування російського опозиціонера Олексія Навального як Настя Рибка, повідомляє з посиланням на неназваного високопоставленого тайського чиновника CNN.

За даними телеканалу, запит на зустріч із Рибкою агенти ФБР направляли владі Таїланду, але отримали відмову. Його пояснили тим, що із затриманими в Таїланді можуть зустрічатися тільки їхні близькі родичі або офіційні представники.

Настя Рибка раніше звернулася за допомогою до «американських спецслужб». У прямому ефірі в Instagram вона заявила про готовність розповісти якісь подробиці втручання Росії у вибори президента США, якщо їй допоможуть зі звільненням з-під арешту в Таїланді. Вона назвала себе «свідком і єдиною відсутньою ланкою» у зв’язках Кремля з виборами у США.

Російський опозиціонер Олексій Навальний на початку лютого опублікував розслідування про можливу причетність до корупції заступника голови уряду Росії Сергія Приходька і російського мільярдера Олега Дерипаски. Чиновник і бізнесмен влітку 2016 року провели кілька днів на яхті, де, імовірно, обговорювали втручання Кремля в президентські вибори в США.

Це стало відомо завдяки Насті Рибці, яка перебувала з іншими дівчатами з ескорт-агентства на яхті олігарха.

26 лютого стало відомо, що Вашукевич і її приятеля Олександра Кирилова, відомого як Алекс Леслі, затримала в Таїланді за незаконне проведення «секс-тренінгу».

Пізніше їх відпустили під заставу, але знову заарештували співробітники таїландської міграційної служби.

Рибка стверджує, що раніше до неї в поліцію приходили співробітники Інтерполу, нібито заявили, що її «дуже хочуть бачити в Москві».

Дерипаска в лютому подав позов проти Рибки в російський суд за розголошення особистої інформації. Мільярдер заявляє, що відомості, опубліковані в розслідуванні Навального, «не мають ніякого відношення до дійсності». Те ж саме стверджує і Сергій Приходько.