Молода зірка Instagram затьмарила собою розслідування про корупцію в Кремлі

Російський Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального опублікував розслідування про російського олігарха Олега Дерипаску та віце-прем'єра Російської Федерації Сергія Приходька, засноване на книзі й Instagram-акаунті дівчини, яка називає себе Настя Рибка.

Розслідування команди Навального стосується корупційних зв'язків олігарха Олега Дерипаски і віце-прем’єра Росії Сергія Приходька, а також їхньої причетності до втручання Кремля в президентські вибори в США.

У Instagram Настя Рибка викладала знімки з російським бізнесменом Дерипаскою, близьким до президента Росії Володимира Путіна.

​На одному з постів – їхній відпочинок на яхті. Команда Навального виявила: разом з Олегом Дерипаскою і Настею на кораблі був і російський віце-прем'єр Сергій Приходько.

Настя Рибка – автор книги «Дневник по соблазнению миллиардера». Точної інформації про неї досить мало.

Хто ж така Настя Рибка?

На російському ТБ Настя визнавала, що раніше торгувала інтимними послугами (але послуги «не тільки для ліжка», а й для «зустрічей і тусовок»).

Російському сайту «Лайф» вона розповідала, що працювала в гаремі московського «секс-тренера», відомого під псевдонімом «Алекс Леслі». У соцмережах Настя Рибка публікувала чимало інтимних знімків і розповідала про особисте життя.

Після публікації розслідування штабу Навального дівчина заявила: на яхті олігарха її нібито зґвалтували кілька людей – і тепер, завдяки Навальному, вона «може розповісти, як усе було». Згодом вона заявила, що це був «тролінг» і «тест на інтелект».

Водночас Дерипаска заявив, що через «брехливі звинувачення» «буде захищати свою честь в суді». ЗМІ пов’язали цю заяву і з розслідуванням Навального і з обвинуваченнями Насті.

Який зв’язок між Навальним і Рибкою?

У вересні 2017 року Настя Рибка була в числі дівчат, які намагалися зірвати роботу штабу Навального. (Його тоді таки не допустили до участі у виборах президента Росії). Дівчата нібито хотіли «спокусити» команду Навального, щоб політик припинив боротьбу за владу.

Потім Настя погрожувала особисто Навальному, що його «знайдуть і займуться з ним коханням», відео викладуть у мережу, президентом же стане її «секс-тренер».

У різних джерелах дівчину називають по-різному. В Instagram вона викладала сертифікати на ім'я Анастасії Костін. Але «Лайф» називав її «Анастасією Вашукевіч», так її називають найчастіше і в інших джерелах. Журнал Maxim назвав її Анастасія Башухевіч.

У чому більшість джерел сходяться, то в тому, що дівчина родом з білоруського Бобруйська. Так само вона стверджує і в своїй книзі.

Непідтверджені заяви дівчини

Багато «сенсаційних» заяв дівчини складно перевірити. Наприклад, вона заявляла, що в Білорусі в «робітниць гарему секс-гуру» виникали проблеми з правоохоронцями, їх «часто викликали на допити», її саму «добу тримали в камері», тому вона і «втекла з країни».

У своїй книзі Настя стверджує, що її «секс-тренер» нібито «спокусив помічницю і кохану Олександра Лукашенка», але кинув її. Та образилася і подала на «тренера» в суд, наскаржилася на нього Лукашенку… Тож «тренер» «втік з Білорусі».

Також Настя в інтерв'ю стверджувала, що «була в опозиції на Хартії» – тобто нібито працювала в опозиційному до білоруської влади виданні «Хартія-97». Нібито її забирали на допити в КДБ.

Головний редактор «Хартії-97» Наталя Радіна заявляла, що вона Настю Рибку не знає.

На прохання Радіо Свободи в КДБ Білорусі відмовилися коментувати слова про затримання дівчини. І додали: «Ця може придумати що завгодно».