Навальний: заступник Медведєва плавав на яхті Дерипаски з «дівчатами з ескорт-агентств»

Російський опозиціонер Олексій Навальний звинуватив у корупції заступника голови уряду Росії Сергія Приходька. Згідно з розслідуванням Фонду боротьби з корупцією Навального, чиновник у серпні 2016 року провів три дні на яхті мільярдера Олега Дерипаски.

Заступник голови уряду Росії й олігарх, як стверджує Навальний, плавали на судні біля берегів Норвегії разом із «дівчатами з ескорт-агентств». Це стало відомо з Instagram і книжки однієї з цих дівчат, яка називає себе «Настею Рибкою». Навальний вважає «хабарем» те, що Дерипаска «катає на власній яхті чиновника найвищого рангу», а також оплачує йому послуги «дівчат з ескорт-агентств» і переліт до Норвегії на своєму приватному літаку.

Крім цього, як стверджує Навальний, Приходько володіє будинком вартістю 300 мільйонів рублів у дачному кооперативі «Сосни» в Московській області, а також двома квартирами в Москві загальною вартістю майже в півмільярда рублів. Опозиціонер заявляє, що Приходько міг купити цю нерухомість тільки завдяки хабарам, оскільки іншого джерела доходів для таких дорогих придбань у чиновника немає.

Дерипаска, ж, на думку Навального, міг бути одним із посередників Кремля при втручанні Росії в президентські вибори у США в 2016 році. Саме цю тему, за версією ФБК, олігарх і Приходько обговорювали під час плавання на яхті біля берегів Норвегії.

Навальний закликав президента Росії Володимира Путіна відправити Приходька у відставку і допитати Дерипаску. Опозиціонер зазначив, що він вже звернувся зі скаргами до Слідчого комітету, ФСБ і прокуратури Росії.

Реакції влади Росії і мільярдера Дерипаски на розслідування ФБК наразі немає.