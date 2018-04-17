Суд у Таїланді виправдав Настю Рибку у справі про незаконну роботу – ЗМІ

Суд у Таїланді виправдав Анастасію Вашукевич, більш відому з розслідування російського опозиціонера Олексія Навального як Настя Рибка, і її приятеля Олександра Кирилова (Алекса Леслі), а також ще шістьох росіян і громадян Білорусі у справі про незаконну трудову діяльність.

Залишити країну вони не зможуть, поки не завершиться розслідування справи про організацію проституції в складі злочинної групи, заявив 17 квітня російському державному агентству «РИА Новости» представник захисту. Російським агентствам цю інформацію також підтвердили в імміграційному бюро Таїланду.

Настя Рибка і Алекс Леслі були затримані в Паттаї у кінці лютого. За даними влади Таїланду, вони організовували «секс-тренінги», не маючи дозволу на роботу в Таїланді.

Сама Вашукевич стверджувала, що за діями влади Таїланду проти неї і Леслі стоїть тиск Росії. Громадянка Білорусі здобула популярність після розслідування російського опозиціонера Олексія Навального про ймовірні корупційні зв'язки мільярдера Олега Дерипаски і заступника голови уряду Росії Сергія Приходька.

За даними російського Фонду боротьби з корупцією, влітку 2016 року олігарх і чиновник, нібито плаваючи разом на яхті, обговорювали втручання в американські вибори. На цій яхті в числі інших дівчат з ескорт-агентств була і Вашукевич. Вона стверджує, що нібито володіє подробицями організації втручання у вибори президента США, які дізналася з розмови Дерипаски і Приходька.

Після затримання в Таїланді Вашукевич заявила, що готова передати дані американським спецслужбам в обмін на допомогу у звільненні. У Держдепартаменті США заявили, що знають про затримання Насті Рибки, але висловили сумнів в тому, що її відомості представляють якийсь інтерес.