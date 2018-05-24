Російські олігархи Міллер та Дериписка потрапили під українські санкції

До оновленого санкційного списку Ради національної безпеки та оборони України потрапила низка російських посадовців та бізнесменів, зокрема, голова газової компанії «Газпром» Олексій Міллер, повідомляється на сайті президента України.

Також у переліку людей, на яких поширюються санкції – власник російського алюмінієвого гіганта «Русал» Олег Дерипаска, бізнесмен, власник холдингу «Ренова» Віктор Вексельберг, а також син мільйонера Аркадія Ротенберга – Ігор, нафтовий магнат Сулейман Керімов та гендиректор «Сургутнафтогаза» Володимир Богданов.

Санкції запроваджено на три роки, вони передбачають блокування активів, заборону виведення капіталу за межі України, а також заборону на в'їзд на українську територію.

Загалом у санкційному списку – понад 1748 людей та 756 компаній й організацій, рік тому було 1228 та 468 відповідно.

6 квітня Міністерство фінансів США застосувало нові санкції щодо 26 росіян, зокрема семи російських бізнесменів і 17 високопоставлених чиновників Росії, а також щодо 15 компаній, у томи числі щодо 12 компаній, якими володіють або які контролюють ці бізнесмени чи чиновники.

Після цього президент Петро Порошенко заявив, що очікує від РНБО на комплексні пропозиції щодо синхронізації українського та американського санкційних режимів.