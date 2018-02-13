Росія: Дерипаска просить суд розглядати його позов до Насті Рибки у закритому режимі

Речниця Усть-Лабінського районного суду Росії Оксана Шарейко повідомила, що представники бізнесмена Олега Дерипаски попросили суд розглянути його позов до Насті Рибки (Анастасії Вашукевич) у закритому режимі. Своє рішення суд поки що не ухвалив.

«Рішення ще не ухвалене, тому що суд повинен врахувати думку всіх сторін. 1 березня призначена бесіда, і буде вирішено питання, чи буде основне судове засідання проходити в закритому режимі», – сказала Шарейко.

Бізнесмен подав позов до Насті Рибки в суд міста Усть-Лабинська Краснодарського краю Росії.

На наступний день після публікації розслідування Фонду боротьби з корупцією опозиціонера Олексія Навального, 9 лютого, цей суд постановив обмежити поширення опублікованої інформації щодо розслідування. Якщо до вечора 14 лютого матеріали не будуть видалені, доступ користувачів у Росії до Instagram і YouTube може бути закритий. Із реєстру «Роскомнагляду» випливає, що видаленню підлягають 14 постів в Instagram і сім відео з YouTube.

13 лютого опозиціонер Олексій Навальний подав у суд на «Роскомнагляд» за вимогу видалити з сайту Navalny.com інформацію про розслідування.

У розслідуванні, опублікованому 8 лютого Олексієм Навальним, стверджується, що в серпні 2016 року заступник голови уряду Росії Сергій Приходько провів кілька днів на яхті Дерипаски біля берегів Норвегії разом із «дівчатами з ескорт-агентств». Це стало відомо з Instagram і книжки однієї з цих дівчат – Насті Рибки. Навальний вважає «хабарем» те, що Дерипаска «катає на власній яхті чиновника найвищого рангу».

Дерипаска і Приходько назвали розслідування Навального «провокацією». Представник Дерипаски заявив, що бізнесмен не робив нічого протизаконного і буде захищати свої честь і гідність, в тому числі в суді.

Після публікації розслідування Олег Дерипаска подав до суду на Настю Рибку (Анастасію Вашукевич) через розміщення в соціальних мережах його приватних знімків, інформації про його приватне життя і аудіозаписів його розмов. Позов мільярдера почнуть розглядати 1 березня.