Пономарьов: час виходу розслідування Навального збігається з формуванням нового уряду Росії

Час виходу розслідування Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального, де заступника голови уряду Росії Сергія Приходька звинувачують у корупції, невипадковий, адже збігається в часі з формуванням нового Кабінету міністрів Росії. Таке припущення в ефірі програми «Завтра» (спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «112 Україна») висловив екс-депутат Державної думи Росії Ілля Пономарьов.

«Людина, яка була ініціатором розслідування, зверталась до кількох людей, що професійно займаються розслідуваннями. В тому числі Ходорковський сказав, що йому цю інформацію принесли 1,5–2 місяці тому і пропонували опублікувати в одному з його ЗМІ. Тим паче, що пані Рибка, яка фігурує в розслідуванні і яка опублікувала книжку, зробила це досить давно. Але зібрати інформацію напередодні формування нового кабінету міністрів – це дорого обходиться. Останнім часом Олексій Навальний є рупором «зливів», що спрямовані проти команди Медведєва (прем’єр-міністра Росії Дмитра Медведєва – ред.). Тобто хтось системно намагається досягнути того, щоб хтось інший був наступним прем’єром, і Навального в цьому активно використовує», – припускає політик, додаючи, що «нічим серйозним», на його думку, це не закінчиться.

За словами Пономарьова, Сергієві Приходьку нема за що давати хабарі.

«Це людина з рангу радника, це людина, яка самостійних рішень ніколи не ухвалювала, але завжди «мала вухо» російського президента Єльцина і Путіна, і зараз прем’єр-міністра Медведєва. Його головне завдання – бути комунікатором, і саме в цьому плані його Дерипаска і використовував», – вважає він.

Розслідування Фонду боротьби з корупцією, заснованого Навальним, з’явилося 8 лютого. Відповідно до нього, у серпні 2016 року заступник голови уряду Росії Сергій Приходько провів три дні на яхті бізнесмена Олега Дерипаски.

Заступник голови уряду Росії й мільярдер, як стверджує Навальний, плавали на судні біля берегів Норвегії разом із «дівчатами з ескорт-агентств». Це стало відомо з Instagram і книжки однієї з цих дівчат, яка називає себе «Настею Рибкою». Навальний вважає «хабарем» те, що Дерипаска «катає на власній яхті чиновника найвищого рангу», а також оплачує йому послуги «дівчат з ескорт-агентств» і переліт до Норвегії на своєму приватному літаку.

«Роскомнагляд» вніс до реєстру заборонених до розповсюдження матеріалів сторінку сайту російського опозиціонера Олексія Навального із розслідуванням стосовно бізнесмена Олега Дерипаски і віце-прем'єра Росії Сергія Приходька, а також відеоролик на Youtube, присвячений цьому розслідуванню.

Російський мільярдер Олег Дерипаска, в свою чергу, вже повідомив, що звернеться до суду з приводу цього розслідування.