Відому через антикорупційне розслідування Навального Настю Рибку депортували з Таїланду – ЗМІ

Білоруську модель Анастасію Вашукевич, більш відому як Настя Рибка, і її бізнес-партнера, громадянина Росії Олександра Кирилова, який називає себе Алексом Леслі, а також ще п'ятбох осіб, засуджених у Таїланді за нелегальну організацію секс-тренінгів, депортували з країни, повідомляє російське державне інформагентство ТАСС.

За словами завідувача консульським відділом посольства Росії у Таїланді Володимира Проніна, їх транспортують до Москви регулярним рейсом, після чого громадян Білорусі, в тому числі Вашукевич, доправлять до Мінська.

15 січня суд курортного міста Паттайя оголосив рішення, за яким Вашукевич та інші затримані повинні провести у в’язниці дев’ять місяців – це дорівнює тому терміну, протягом якого вони вже була за ґратами під час досудового арешту. Також вони мають заплатити штраф у шість тисяч доларів кожен, після чого їх депортують до Росії й Білорусі.

Анастасія Вашукевич стала відомою після публікації розслідування російського опозиційного політика Олексія Навального про відпочинок Олега Дерипаски та віце-прем’єра уряду Росії Сергія Приходько на яхті Дерипаски влітку 2016 року.

За інформацією Навального, на яхті також були дівчата з ескорт-агенції, серед них – Настя Рибка.

Навальний вважає «хабарем» те, що Дерипаска «катає на власній яхті чиновника найвищого рангу». Дерипаска і Приходько назвали розслідування Навального «провокацією».

Міністерство фінансів США внесло UC Rusalі її основного на той час власника Олега Дерипаску до списку санкцій 6 квітня. Обмеження регулюються законом про протистояння противникам Америки, схваленим Конгресом США в 2017 році. Всього у списку 38 російських бізнесменів і компаній. Санкції передбачають повну ізоляцію компанії від американської фінансової системи, в зв'язку з чим компанія оголосила про можливі технічні дефолти.

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27 квітня Дерипаска оголосив про свою відставку з правління та зменшення його частки акцій до менш ніж 50%, аби звільнити компанію від санкційного тиску.

У грудні міністр фінансів США заявив про намір зняти санкції з компаній Дерипаски через 30 днів.

Однак на початку січня група сенаторів звернулася до Мінфіну США з проханням відкласти зняття санкцій з компаній Дерипаски. Крім того, сенатор Чарльз Шумер вніс резолюцію проти скасування обмежувальних заходів, але 16 січня вона не пройшла процедурне голосування в Сенаті США.