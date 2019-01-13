У США демократи хочуть завадити зняттю санкцій з компаній Дерипаски

У грудні минулого року Міністерство фінансів США повідомило про намір зняти санкції з трьох компаній, основним бенефіціаром яких є російський підприємець Олег Дерипаска – «En +», «Русала» і «Євросибенерго». Керівник міністерства Стівен Мнучин захищав своє рішення на слуханнях в Конгресі США минулого четверга.

Відомство вважає, що після зміни структури акціонерів і управління в цих компаніях санкції можна зняти. Дерипаска залишився основним акціонером, однак втратив більшість в органах управління компаній. При цьому сам олігарх, який, як стверджують у Вашингтоні, тісно пов’язаний з Кремлем, залишається в списку санкцій.

За зняття санкцій виступили і країни ЄС, які стверджують, що санкції проти компаній Дерипаски б’ють по світовому ринку алюмінію, що негативно позначається на економіці Європи.

Однак демократи в Конгресі дотримуються думки, що санкції знімати передчасно – поки не з’ясовано ступінь залученості Дерипаски в російське втручання у вибори в США. Вони вказують на зв’язок Дерипаски з колишнім главою штабу Дональда Трампа Полом Манафортом, який зараз під судом. За словами голови демократичної меншості в Сенаті Чака Шумера, Мнучин не надав переконливих доказів для того, щоб була можливість зняти санкції.

Закон «Про протидію супротивникам Америки за допомогою санкцій» передбачає, що Конгрес може заблокувати рішення адміністрації зняти санкції. Але, як зазначає агентство Reuters, більшість у Сенаті – в республіканців, які навряд чи будуть голосувати проти рішення республіканської адміністрації.