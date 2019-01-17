Резолюція проти скасування санкцій з компаній Дерипаски не пройшла в Сенаті США

Резолюція проти скасування санкцій з компаній російського мільярдера Олега Дерипаски 16 січня не пройшла процедурне голосування в Сенаті США.

«За» подальший розгляд документу виступили 57 сенаторів, проти – 42. Щоб почати дискусію, необхідно 60 голосів.

З ініціативою голосування резолюції виступив лідер демократичної меншості в Сенаті США Чак Шумер.

Обмежувальні заходи щодо компаній Дерипаски – металургійного холдингу En +, підконтрольного йому виробника алюмінію «Русал» і енергетичної компанії «Євросибенерго» – були запроваджені у квітні 2018 року. У грудні міністр фінансів США заявив про намір зняти санкції з компаній Дерипаски через 30 днів. Рішення було ухвалене після того, як російський мільярдер фактично відмовився від контрольного пакета в цих компаніях.

Однак на початку січня група сенаторів звернулася до Мінфіну США з проханням відкласти зняття санкцій з компаній Дерипаски. Крім того, сенатор Чарльз Шумер вніс резолюцію проти скасування обмежувальних заходів.

За зняття санкцій виступили і країни ЄС, які стверджують, що заходи проти компаній Дерипаски б’ють по світовому ринку алюмінію, що негативно відбивається на економіці Європи.