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28 Грудень 2018, Київ 08:03
Новини | Міжнародні

Російська компанія «Русал» призначила нового голову правління для скасування санкцій США

Штаб-квартира компанії «Русал» у Москві

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Російський алюмінієвий гігант, компанія «Русал» заявила 28 грудня, що її рада директорів обрала Жан-П'єра Томаса новим головою в межах заходів із реструктуризації, необхідної для скасування санкцій США.

Томас, чинний незалежний невиконавчий директор, розпочне виконання нових повноважень із 1 січня, заявила російська компанія у повідомленні фондовій біржі Гонконга, де торгуються її акції. Згідно з біографічними даними Bloomberg Capital Markets, 61-річний Томас працював на нинішній посаді в «Русалі» з 28 червня.

Попередній голова, Маттіас Варніґ, пішов у відставку 26 грудня після шести років роботи в «Русалі», його відставка була умовою угоди з американськими посадовцями. Інвестиційний банкір Варніґ є колишнім співробітником спецслужб Східної Німеччини, він із 1990-х років знає російського президента Володимира Путіна.

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