США знімають санкції з компаній наближеного до Путіна олігарха

Офіс із контролю за іноземними активами (OFAC) міністерства фінансів США 19 грудня проінформував американський Конгрес про намір зняти через 30 днів санкції з трьох компаній, пов’язаних із наближеним до російського президента Володимира Путіна олігархом Олегом Дерипаскою. Ідеться про компанії En + Group, «Русал» та «ЄвроСибЕнерго».

«OFAC визначив, що значні зміни в структурі та корпоративному управлінні дозволять їм (цим компаніям – ред.) відповідати критеріям вилучення зі списку. Російський олігарх Олег Дерипаска далі залишатиметься під санкціями, і його майно далі буде заблокованим», – ідеться в повідомленні.

«Міністерство фінансів піддало ці компанії санкціям через те, що ними володіє та контролює їх підсанкційний російський олігарх Олег Дерипаска, а не за діяльність самих компаній. Ці компанії взяли на себе зобов’язання суттєво зменшити власність Дерипаски та зменшити його контроль. Компанії підлягають постійному контолю і стикатимуться з серйозними наслідками, якщо вони не виконають вимоги», – сказав міністр фінансів США Стівен Мнучин.

Наприкінці квітня 2018 року Олег Дерипаска прийняв пропозицію США звільнити від санкцій алюмінієву компанію «Русал» і оголосив про свою відставку з правління та зменшення його частки акцій до менш ніж 50%. Про це йшлося у заяві від 27 квітня компанії En+, яка володіє 48% «Русалу», найбільшого виробника алюмінію у Росії та другим за величиною в усьому світі.

Міністерство фінансів США заявило 23 квітня, що санкції, накладені у США на російську алюмінієву компанію «Русал», можуть бути зняті в разі, якщо її основний власник, російський олігарх Олег Дерипаска втратить контроль над компанією.

Того ж дня Міністерство фінансів США продовжило термін, протягом якого американські інвестори повинні позбутися акцій та інших цінних паперів «Русала», а також розірвати з ним всі контакти, від закупівель до надання позик. Раніше це було 5 червня, тоді цей термін було продовжено до 23 жовтня. Як наголошується в документі Мінфіну США, це зроблено для того, щоб «пом'якшити вплив на сторони, яких торкнулося внесення до списку Олега Дерипаски».

Міністерство фінансів США внесло «Русал» і її основного власника Олега Дерипаску до списку санкцій 6 квітня. Санкції передбачають повну ізоляцію компанії від американської фінансової системи, у зв'язку з чим компанія оголосила про можливі технічні дефолти. Відразу після оголошення санкцій акції компанії «Русал» впали вдвічі.