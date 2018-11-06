NYT: Дві столиці – один російський олігарх: як Дерипаска намагається уникнути санкцій США

Цієї весни британський лорд, який має потужні зв’язки в керівній британській партії консерваторів, прибув до Вашингтона з нестандартним завданням: врятувати бізнес-імперію Олега Дерипаски, найбільш скандально відомого російського олігарха, пише щоденник The New York Times.

У квітні адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила санкції проти Олега Дерипаски у відповідь на спроби втручання у вибори у США 2016 року та інші зловмисні дії.

Перед мільярдером, який контролює другу у світі за величиною компанію-виробника алюмінію, постала загроза руйнування.

Дерипаска десятиліттями намагався купити повагу Заходу. Його вітали в Лондоні, а от можливість подорожувати до США йому обмежували різні адміністрації. Навіть президент Росії Володимир Путін не зміг змінити цю ситуацію попри те, що він порушував питання Дерипаски особисто з президентами США Джорджем Бушем і Бараком Обамою, пише видання.

Цього разу Дерипаска намагався мобілізувати підтримку по обидва боки Атлантики. Компанії Дерипаски отримали суттєву перемогу, коли Міністерство фінансів США декілька разів відкладало запровадження санкцій проти холдингової компанії олігарха EN+ та алюмінієвого велетня Rusal. Міністр фінансів США Стівен Мнучин наголошував, що він відкритий до розгляду плану, за яким Дерипаска зменшить свою частку в компаніях, а натомість буде знято санкції.

Але усунення санкцій проти бізнесу є не єдиною метою Дерипаски. Його команда готує кампанію усунення персональних санкцій проти нього.

«Олег Дерипаска краще за більшість російських олігархів розуміє, як за гроші купується вплив у Вашингтоні, – каже Майкл Карпентер, директор Центру дипломатії Байдена. – Видається, що він використовує це знання, щоб спробувати порятувати свою шкіру».

Лорд Баркер, який підтримує компанії Дерипаски, є протеже Дейвіда Камерона, колишнього прем’єр-міністра Великої Британії. Минулого року його було призначено на посаду голови EN+. Також до зусиль на підтримку Дерипаски залучені лобісти, юридичні фірми, експерти з громадських відносин, колишній сенатор США та посадовець кампанії Трампа, наголошує видання.

Лорд Баркер та команда, що працює проти санкцій, заявляють, що запровадження їх проти компаній EN+ та Rusal похитне світові ринки, зашкодить американським виробникам і, можливо, принесе виграш Китаєві. Їхня пропозиція, так званий «план Баркера», передбачає продаж Дерипаскою його частки в EN+, його холдингової компанії, до менш ніж 50% і усунення від управління EN+ та Rusal.

Але ефективність такого плану залежатиме від того, чи буде довіра та можливість перевірити те, що олігарх, який витратив десятки років на розбудову своєї імперії, справді віддасть контроль.

У Вашингтоні лорд Баркер звернувся до компанії Mercury Public Affairs. Лише через декілька тижнів після того, як санкції було оголошено, Браян Ланза, колишній представник кампанії Трампа, який тепер є лобістом у компанії Mercury, зв’язався з високопосадовцями в Міністерстві фінансів США, Державному департаменті та в Білому домі.

На той час Mercury оформлювала контракт, який передбачав оплату у 108,5 тисяч доларів на місяць з метою надання представницьких послуг правлінню EN+.

Із того часу служба лорда Баркера видала заяву про те, що він «усе більш оптимістичний» стосовно того, що угоду буде укладено. В окремій заяві Дерипаска наголосив: «Для того, щоб захистити відданих працівників EN+ та Rusal і захистити право всіх акціонерів обох компаній у світі, я вирішив позбутись контролю або права управління, яке я все ще маю як в EN+, так і в Rusal».

У суботу, як повідомляє видання, помічник Дерипаски передав пропозицію про організацію інтерв’ю з олігархом за умови, що The New York Times не буде публікувати цю статтю до того часу, як Міністерство фінансів США ухвалить рішення про санкції.

The New York Times відхилило цю пропозицію, наголошує видання.