Російський олігарх Дерипаска прийняв пропозицію США про звільнення від санкцій компанії «Русал»

Російський магнат Олег Дерипаска прийняв пропозицію США звільнити від санкцій алюмінієву компанію «Русал» і оголосив про свою відставку з правління та зменшення його частки акцій до менш ніж 50%.

Про це йдеться у заяві від 27 квітня компанії En+, яка володіє 48% «Русалу», найбільшого виробника алюмінію у Росії та другим за величиною в усьому світі.

Компанія En+ також звернулася до Міністерства фінансів США із проханням продовжити до 31 жовтня термін можливих транзакцій з нею.

Міністерство фінансів США заявило 23 квітня, що санкції, накладені у США на російську алюмінієву компанію «Русал», можуть бути зняті в разі, якщо її основний власник, російський олігарх Олег Дерипаска втратить контроль над компанією.

Зокрема, у повідомленні сказано, що санкції можуть бути зняті, якщо компанія продемонструє «зміну обставин, які привели до їх запровадження». «У випадку з «Русалом» ними є вихід з компанії Олега Дерипаски і припинення з його боку будь-якого контролю над «Русалом», – заявляють у відомстві.

Також 23 квітня Міністерство фінансів США продовжило термін, протягом якого американські інвестори повинні позбутися акцій та інших цінних паперів «Русала», а також розірвати з ним всі контакти, від закупівель до надання позик. Раніше це було 5 червня, тепер цей термін продовжено до 23 жовтня. Як наголошується в документі Мінфіну США, це зроблено для того, щоб «пом'якшити вплив на сторони, яких торкнулося внесення до списку Олега Дерипаски».

Міністерство фінансів США внесло «Русал» і її основного власника Олега Дерипаску до списку санкцій 6 квітня. Санкції передбачають повну ізоляцію компанії від американської фінансової системи, у зв'язку з чим компанія оголосила про можливі технічні дефолти. Відразу після оголошення санкцій акції компанії «Русал» впали вдвічі.