США: демократи вимагають пояснень послаблення антиросійських санкцій

Сім керівників комітетів Палати представників Конгресу США, які представляють Демократичну партію, закликали міністра фінансів США Стівена Мнучіна викласти причини, з яких Сполучені Штати послаблюють санкції проти структур, пов’язаних з російським олігархом Олегом Деріпаскою. Про це йдеться в оприлюдненому 8 січня листі, які стосуються алюмінієвого гіганта «Русала» та двох інших компаній.

«Як голови комітетів з правом нагляду щодо відповіді США на спроби Росії втрутитися в наші вибори та на інші ворожі дії, ми маємо ряд занепокоєнь щодо угоди, досягнутої США з Дерипаскою», – написали демократи.

Вони закликали Мнучина відкласти припинення санкцій доти, доки він повністю не проінформував членів Конгресу про «всі аспекти угоди, припинення санкцій та вплив, який ці рішення матимуть на зусилля США щодо припинення ворожих дій Росії, спрямованих проти нашої країни».

Демократи дали Мнучину на відповідь час до кінця дня 11 січня.

Міністерство фінансів відповіло, що має намір провести брифінг з цього питання і зробить це якомога швидше.

Конгрес має 30 днів, щоб заблокувати припинення санкцій.

Офіс із контролю за іноземними активами (OFAC) міністерства фінансів США 19 грудня проінформував американський Конгрес про намір зняти через 30 днів санкції з трьох компаній, пов’язаних із наближеним до російського президента Володимира Путіна олігархом Олегом Дерипаскою. Ідеться про компанії En + Group, «Русал» та «ЄвроСибЕнерго».

«OFAC визначив, що значні зміни в структурі та корпоративному управлінні дозволять їм (цим компаніям – ред.) відповідати критеріям вилучення зі списку. Російський олігарх Олег Дерипаска далі залишатиметься під санкціями, і його майно далі буде заблокованим», – ідеться в повідомленні.

Наприкінці квітня 2018 року Олег Дерипаска прийняв пропозицію США звільнити від санкцій алюмінієву компанію «Русал» і оголосив про свою відставку з правління та зменшення його частки акцій до менш ніж 50%. Про це йшлося у заяві від 27 квітня компанії En+, яка володіє 48% «Русалу», найбільшого виробника алюмінію у Росії та другим за величиною в усьому світі.