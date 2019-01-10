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10 Січень 2019, Київ 08:58
Новини | Міжнародні

Міністр фінансів США пояснить у Конгресі, чому скасовує санкції проти компаній Дерипаски

Міністр фінансів США Стівен Мнучин

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Міністр фінансів США Стівен Мнучин 10 січня пояснить американським законодавцям мотиви рішення його відомства про скасування санкції проти компаній наближеного до Путіна російського олігарха Олега Дерипаски «Русал», «Євросибенерго» і EN+. Про запровадження санкцій було оголошено в квітні 2018 року за законом про протидію ворогам Америки за допомогою санкцій.

Санкції передбачали заборону американським фірмам і громадянам на ведення справ із компаніями, що належать Олегу Дерипасці. Результатом став крах акцій «Русала», одного з найбільших у світі виробників алюмінію. Після того, як Дерипаска заявив про передачу контрольних пакетів акцій цих компаній іншим власникам, міністерство фінансів США повідомило в середині грудня про рішення скасувати санкції.

Однак у листі до міністра фінансів США, підписаному керівниками семи комітетів Палати представників, ідеться про те, що адміністрація не надала законодавцям достатньо часу, щоб ознайомитися з деталями рішення про скасування санкцій. Занепокоєння законодавців викликає збереження великої кількості акцій у руках Дерипаски і передача значного пакета акцій банку ВТБ, який також є об'єктом санкцій.

Голови комітетів Палати представників запросили міністра фінансів на слухання, на яких будуть обговорені всі аспекти рішення про скасування санкцій і його можливий вплив на «зусилля США покінчити з ворожою діяльністю Росії, спрямованою проти нашої країни».

Цей демарш Конгресу став можливий завдяки переходу більшості в Палаті представників до Демократичної партії після проміжних виборів у листопаді минулого року. Республіканці, які контролювали Палату представників до кінця 2018 року, публічно не піддавалм сумніву рішення про скасування санкцій.

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