Міністр фінансів США пояснить у Конгресі, чому скасовує санкції проти компаній Дерипаски

Міністр фінансів США Стівен Мнучин 10 січня пояснить американським законодавцям мотиви рішення його відомства про скасування санкції проти компаній наближеного до Путіна російського олігарха Олега Дерипаски «Русал», «Євросибенерго» і EN+. Про запровадження санкцій було оголошено в квітні 2018 року за законом про протидію ворогам Америки за допомогою санкцій.

Санкції передбачали заборону американським фірмам і громадянам на ведення справ із компаніями, що належать Олегу Дерипасці. Результатом став крах акцій «Русала», одного з найбільших у світі виробників алюмінію. Після того, як Дерипаска заявив про передачу контрольних пакетів акцій цих компаній іншим власникам, міністерство фінансів США повідомило в середині грудня про рішення скасувати санкції.

Однак у листі до міністра фінансів США, підписаному керівниками семи комітетів Палати представників, ідеться про те, що адміністрація не надала законодавцям достатньо часу, щоб ознайомитися з деталями рішення про скасування санкцій. Занепокоєння законодавців викликає збереження великої кількості акцій у руках Дерипаски і передача значного пакета акцій банку ВТБ, який також є об'єктом санкцій.

Голови комітетів Палати представників запросили міністра фінансів на слухання, на яких будуть обговорені всі аспекти рішення про скасування санкцій і його можливий вплив на «зусилля США покінчити з ворожою діяльністю Росії, спрямованою проти нашої країни».

Цей демарш Конгресу став можливий завдяки переходу більшості в Палаті представників до Демократичної партії після проміжних виборів у листопаді минулого року. Республіканці, які контролювали Палату представників до кінця 2018 року, публічно не піддавалм сумніву рішення про скасування санкцій.