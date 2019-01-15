В Таїланді оголосили вирок Насті Рибці, відомій через розслідування Навального про Дерипаску

Суд у Таїланді ухвалив рішення у справі білоруської моделі Анастасії Вашукевич за звинуваченням про незаконну організацію сексуальних послуг. Згідно з ним, вона отримує умовний термін і має бути депортована з країни.

Згідно з рішенням суду курортного міста Паттайя, Вашукевич, відома як Настя Рибка, має провести у в’язниці дев’ять місяців – це дорівнює тому терміну, протягом якого вона вже була за ґратами під час досудового арешту.

Аналогічний вирок отримав партнер Рибки Олександр Кирилов, відомий як Алекс Леслі, та шестеро інших громадян Росії та Білорусі, яких заарештували разом із Вашукевич та Кириловим майже рік тому.

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Вашукевич і інші підслідні повинні також заплатити штраф у шість тисяч доларів кожен, після чого їх депортують до Росії й Білорусі.

Голова міграційної служби Таїланду Сурачате Хакпарн заявив, що всіх вісьмох обвинувачуваних перевезуть до центру утримання у Бангкоку, звідки депортують. Цей процес триватиме близько тижня.

«Їм назавжди заборонено в’їзд до Таїланду за порушення», – цитує Сурачате новинна агенція AFP.

Наразі невідомо, куди саме відправлять Вашукевич, однак, за словами голови міграційної служби, питання депортації узгоджуються з російським урядом.

Анастасія Вашукевич стала відомою після публікації розслідування російського опозиційного політика Олексія Навального про відпочинок Олега Дерипаски та віце-прем’єра уряду Росії Сергія Приходько на яхті Дерипаски влітку 2016 року.

За інформацією Навального, на яхті також були дівчата з ескорт-агенції, серед них – Настя Рибка.

Навальний вважає «хабарем» те, що Дерипаска «катає на власній яхті чиновника найвищого рангу». Дерипаска і Приходько назвали розслідування Навального «провокацією».

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Міністерство фінансів США внесло UC Rusalі її основного на той час власника Олега Дерипаску до списку санкцій 6 квітня. Обмеження регулюються законом про протистояння противникам Америки, схваленим Конгресом США в 2017 році. Всього у списку 38 російських бізнесменів і компаній. Санкції передбачають повну ізоляцію компанії від американської фінансової системи, в зв'язку з чим компанія оголосила про можливі технічні дефолти.

27 квітня Дерипаска оголосив про свою відставку з правління та зменшення його частки акцій до менш ніж 50%, аби звільнити компанію від санкційного тиску.

У грудні 2018 року Міністерство фінансів США повідомило про намір зняти санкції з компаній Дерипаски внаслідок зменшення його частки у структурі власності.