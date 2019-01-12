Дівчина із Саудівської Аравії, що втекла від сім’ї, прибула до Канади – ЗМІ

18-річна громадянка Саудівської Аравії Рахаф Мухаммад аль-Кунун прибула до Торонто 12 січня, повідомляє агенція Associated Press. Канада надає їй політичний притулок.

Дівчину затримали представники тайських правоохоронних органів в аеропорту Бангкока одразу після того, як вона прибула туди з Кувейту 5 січня.

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Рахаф збиралася летіти до Австралії і попросити там політичного притулку.

Спершу Таїланд мав намір депортувати її на запит Саудівської Аравії. Однак аль-Кунун забарикадувалася в номері готелю при летовищі і попросила зустрічі з представниками Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Як раніше повідомлялося, кілька країн, в тому числі Канада та Австралія, вели переговори з Агентством ООН у справах біженців щодо надання притулку аль-Кунун.

Вона також поділилася своїми побоюваннями щодо депортації в Twitter. Це привернуло увагу до її історії і змусило тайську владу змінити плани.

За словами Рахаф Мухаммад аль-Кунун, вона втекла від сім’ї, яка погано до неї ставилася, і побоювалася за своє життя, тому що зреклася ісламу.