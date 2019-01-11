Генпрокуратура відмовила Росії у видачі члена «Правого сектору» – Сарган

Генпрокуратура відмовила Росії у видачі її громадянина, який є членом «Правого сектору», заявляє 11 січня речниця генерального прокурора Лариса Сарган.

За її словами, відповідне рішення ухвалив заступник генпрокурора Євген Єнін. Не називаючи імені російського громадянина, про якого йдеться, Сарган повідомляє, що на батьківщині він притягується до кримінальної відповідальності за участь у бойових діях на Донбасі на боці України.

«Як і обіцяв Євген Єнін – жодний справжній доброволець ніколи не буде відданий до лап агресора», – заявляє Сарган.

У вересні 2018 року ГПУ видала Росії етнічного інгуша Тімура Тумгоєва. Правозахисники стверджували, що видача відбулася таємно і з порушеннями. За словами очільника добровольчого батальйону імені шейха Мансура Мусліма Чеберлоєвського, Тумгоєв воював на Донбасі на боці України.

Видача Тумгоєва спровокувала акцію протесту під будівлею ГПУ.

Згодом речник ГПУ Андрій Лисенко заявляв, що через можливу службову недбалість під час видачі Тумгоєва відкрито кримінальне провадження.