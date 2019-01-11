Дівчина з Саудівської Аравії, яка втекла від сім’ї, полетить до Канади – тайська міграційна служба

Громадянка Саудівської Аравії Рахаф Мухаммад аль-Кунун, яка втекла зі своєї країни до Таїланду, полетить з Бангкоку до Канади, заявив голова міграційної служби Таїланду Сурачате Хакпарн.

Він повідомив, що 18-річна аль-Кунун вилетить зі столиці Таїланду ввечері 11 січня, і не надав інших деталей.

Раніше голова міграційної служби Таїланду повідомляв, що кілька країн, в тому числі Канада та Австралія, вели переговори з Агентством ООН у справах біженців щодо надання притулку аль-Кунун.

Водночас інформаційна агенція Reuters цитує речницю міністра закордонних справ Канади Христі Фріланд, яка не може підтвердити, чи дійсно аль-Кунун отримала притулок в цій країні.

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«Ми не маємо що додати станом на зараз», – заявила речниця міністра.

Рахаф Мухаммад аль-Кунун затримали представники тайських правоохоронних органів в аеропорту Бангкока одразу після того, як вона прибула туди з Кувейту 5 січня.

Дівчина збиралася летіти до Австралії і попросити там політичного притулку.

Спершу Таїланд мав намір депортувати її на запит Саудівської Аравії. Однак аль-Кунун забарикадувалася в номері готелю при летовищі і попросила зустрічі з представниками Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Вона також поділилася своїми побоюваннями щодо депортації в Twitter. Це привернуло увагу до її історії і змусило тайську владу змінити плани.

За словами Рахаф Мухаммад аль-Кунун, вона втекла від сім’ї, яка погано до неї ставилася, і побоювалася за своє життя, тому що зреклася ісламу.