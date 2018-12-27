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27 Грудень 2018, Київ 20:03
Новини | Міжнародні

Саудівський король провів значні перестановки в уряді після вбивства Хашокджі

Зокрема, король вирішив призначити нових міністрів закордонних справ, інформації, медіа й освіти

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Король Саудівської Аравії Салман наказав провести значні перестановки в уряді після міжнародного скандалу, викликаного вбивством саудівського журналіста Джамала Хашокджі.

Зокрема, король вирішив призначити нових міністрів закордонних справ, інформації, медіа й освіти.

Крім того, він наказав провести перестановки у двох верховних радах, які здійснюють нагляд у сферах економіки і безпеки. Обидві ради очолює син короля, наслідний принц Мохаммад бін Салман.

Зміни не торкнулися повноважень принца, який є заступником прем’єр-міністра і міністром оборони.

Перестановки, як виглядає, ще більше зміцнюють владу принца: призначені радники і члени королівської родини близькі до нього.

Опозиційний саудівський журналіст, критик саудівської влади та оглядач The Washington Post Джамал Хашокджі був убитий на території саудівського консульства у Стамбулі 2 жовтня. Його тіло досі не знайшли.

Влада Саудівської Аравії заперечила повідомлення про те, що до вбивства, яке викликало міжнародний осуд, причетний наслідний принц Мохаммад бін Салман.

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