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03 Січень 2019, Київ 15:36
Новини | Міжнародні

У Саудівській Аравії почався суд у справі про вбивство Хашокджі

Опозиційний саудівський журналіст, критик саудівської влади та оглядач The Washington Post Джамал Хашокджі був убитий на території саудівського консульства у Стамбулі 2 жовтня

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У Саудівській Аравії 3 січня почалося судове засідання у справі про вбивство журналіста Джамала Хашокджі.

На слуханні були присутні 11 обвинувачених та їхні адвокати. Для п’ятьох підсудних державний обвинувач просить смертної кари.

Імена підсудних поки що не оприлюднювали.

Саудівське слідство все ще очікує свідчень і доказів від колег з Туреччини, йдеться в заяві генерального прокурора Саудівської Аравії.

Опозиційний саудівський журналіст, критик саудівської влади та оглядач The Washington Post Джамал Хашокджі був убитий на території саудівського консульства у Стамбулі 2 жовтня. Його тіло досі не знайшли.

Влада Саудівської Аравії заперечила повідомлення про те, що до вбивства, яке викликало міжнародний осуд, причетний наслідний принц Мохаммад бін Салман.

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