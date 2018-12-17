Влада Саудівської Аравії відкидає звинувачення Сенату США у вбивстві Хашокджі

Саудівська Аравія заперечує позицію Сенату Сполучених Штатів Америки щодо вбивства журналіста Джамаля Хашокджі як таку, що «базується на необґрунтованих твердженнях і заявах та містить кричущі втручання у внутрішні справи Королівства» – таку заяву Міністерства закордонних справ оприлюднила 17 грудня державна Саудівська інформаційна агенція.

Згідно з заявою, Саудівська Аравія вважає уряд США «дружнім», а саму країну – такою, з якою королівство підтримує «глибокі стратегічні, політичні, економічні і безпекові зв’язки».

Водночас, стверджує МЗС, королівство «категорично відкидає будь-яке втручання в свої внутрішні справи та будь-які звинувачення, які виявляють неповагу до його правителів», тобто короля Салмана і наслідного принца Мохаммеда бін Салмана.

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«Королівство вже заявляло раніше, що вбивство саудівського громадянина Джамаля Хашокджі – це огидний злочин, який не відображає політику ані Королівства, ані його інституцій. Відповідно, Королівство ще раз підтверджує свою незгоду із будь-якими спробами змістити цю справу зі шляху правосуддя в Королівстві», – йдеться в повідомленні.

Дипломатичне відомство арабської країни згадує про її співпрацю зі США у санкціях проти Ірану, участь у «політичному вирішенні» конфлікту в Ємені та протидію тероризму. Згідно з його твердженням, Саудівська Аравія зацікавлена і збереженні відносин зі США і планує надалі працювати в цьому напрямку.

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«Ця позиція Сенату США дає неправильний посил всім, хто хоче розколу у відносинах між Саудівською Аравією і Сполученими Штатами. Королівство сподівається, що не буде втягнене у внутрішні політичні дебати Сполучених Штатів Америки», – йдеться в заяві.

14 грудня Сенат США ухвалив резолюцію, яка покладає відповідальність за вбивство журналіста Джамаля Хашокджі на наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана.

Опозиційний саудівський журналіст, критик саудівської влади та оглядач The Washington Post Джамал Хашокджі був убитий на території саудівського консульства у Стамбулі 2 жовтня. Його тіло досі не знайшли.

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Влада королівства оголосила про арешт 21 підозрюваного у вбивстві Хашокджі, однак відкинула власну причетність до організації нападу на нього. Справи 11 обвинувачених передані до суду. Державний прокурор Саудівської Аравії зажадав смертної кари для п’ятьох із 11 обвинувачених у вбивстві.

Країни Заходу і спецслужби Туреччини не вважають саудівську версію достовірною і підозрюють, що замовники вбивства Хашокджі можуть бути пов’язані з наслідним принцом Мухаммадом бін Салманом.

Сам принц назвав вбивство «огидним злочином» і заявив, що загибель журналіста була «дуже, дуже болючим інцидентом для всіх саудівців».