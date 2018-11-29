Канада запроваджує санкції за вбивство Хашокджі – Фрілянд

Канада запровадила санкції проти 17 осіб, яких вважає причетними до вбивства саудівського журналіста Джамала Хашокджі, повідомляє голова Міністерства закордонних справ Канади Христя Фріланд.

За її словами, це рішення ухвалили 29 листопада.

«Сьогодні Канада запроваджує санкції – за нашим законом Магнітського – проти 17 осіб, які, згідно з позицією нашого уряду, несуть відповідальність або причетні до позасудового і такого, що було скоєне поза межами юрисдикції їхньої держави, вбивства Хашокджі», – повідомила голова МЗС.

Фріланд назвала вбивство журналіста «безчесним нападом на свободу висловлення думки і свободу преси».

«Цю справу не закрито. Канада продовжує вимагати повноцінного і незалежного міжнародного розслідування. Причетні повинні бути притягнуті до відповідальності», – заявила вона.

Закон про жертв корумпованих іноземних урядів, також відомий як закон Магнітського, був ухвалений в Канаді у жовтні 2017 року. Він дозволяє накладати санкційні обмеження на посадовців, причетних до порушень прав людини.

Санкції передбачають заморожування активів перелічених осіб у Канаді і заборону їм на в’їзд до цієї країни.

22 листопада санкції за вбивство Хашокджі запровадила Франція – під них підпали 18 осіб.

Оглядач газети The Washington Post Джамал Хашокджі був убитий на початку жовтня в саудівському консульстві в Стамбулі. В останні роки журналіст виступав з різкою критикою політики Ер-Ріяда. Турецькі й американські спецслужби вважають, що до вбивства може бути причетне вище керівництво Саудівської Аравії і особисто наслідний принц Мухаммад бін Салман.

Тіло журналіста досі не знайшли. Влада Саудівської Аравії оголосила про арешт 21 підозрюваного у вбивстві Хашокджі, однак відкинула власну причетність до організації нападу. Справи 11 обвинувачених передані в суд. Прокурор королівства запросив смертної кари для п’ятьох із них.