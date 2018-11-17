Адміністрація Трампа не має остаточного висновку щодо вбивства Хашокджі

Адміністрація президента США Дональда Трампа заявила 17 листопада, що не дійшла остаточного висновку щодо того, хто причетний до загибелі саудівського журналіста Джамала Хашокджі.

«Останні повідомлення, які вказують на те, що уряд США зробив остаточний висновок, є неточними», – вказала речниця Держдепартаменту Гізер Науерт.

Науерт зазначила, що зовнішньополітичне відомство США буде продовжувати шукати факти та працювати з іншими країнами, щоб визначити тих, хто причетний до вбивства журналіста, враховуючи «збереження важливих стратегічних відносин між Сполученими Штатами та Саудівською Аравією».

Трамп 17 листопада під час польоту до штату Каліфорнія, де триває ліквідація наслідків стихійного лиха, обговорив оцінку ЦРУ в телефонній розмові з директором цієї структури Джиною Гаспел та держсекретарем Майком Помпео, повідомила речниця Білого дому Сара Сандерс.

Раніше видання The Washington Post написало, що Центральне розвідувальне управління США дійшло висновку, що вбивство опозиційного саудівського журналіста Джамала Хашокджі замовив наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман.

Як пише видання, у ЦРУ повідомили, що проаналізували велику кількість джерел, зокрема телефонний дзвінок брата наслідного принца Халіда бін Салмана, саудівського посла у США, який він робив Джамалу Хашокджі і який перехопила розвідка США.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США 15 листопада повідомило, що запровадило персональні санкції проти 17 підданих Саудівської Аравії в зв’язку з убивством саудівського журналіста Джамала Хашкаджі.

Громадян Саудівської Аравії внесли в «чорний список» у рамках глобального акту про права людини імені Магнітського.

Опозиційний саудівський журналіст, критик саудівської влади та оглядач The Washington Post Джамал Хашокджі був убитий на території саудівського консульства у Стамбулі 2 жовтня.

Влада королівства визнала його смерть лише через три тижні. За словами державного обвинувача, журналіст був убитий смертельною ін’єкцією, після чого його тіло розчленували.

Влада королівства оголосила про арешт 21 підозрюваного у вбивстві Хашокджі, однак відкинула власну причетність до організації нападу на нього. Справи 11 обвинувачених передані до суду. Державний прокурор Саудівської Аравії зажадав смертної кари для п’ятьох із 11 обвинувачених у вбивстві.

Країни Заходу і спецслужби Туреччини не вважають саудівську версію достовірною і підозрюють, що замовники вбивства Хашокджі можуть бути пов’язані з наслідним принцом Мухаммадом бін Салманом.

Сам принц назвав вбивство «огидним злочином» і заявив, що загибель журналіста була «дуже, дуже болючим інцидентом для всіх саудівців».

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