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17 Листопад 2018, Київ 17:59
Новини | Міжнародні

ЦРУ дійшло висновку, що наслідний принц Саудівської Аравії замовив убивство Хашокджі – WP

Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман

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Центральне розвідувальне управління (США) дійшло висновку, що вбивство опозиційного саудівського журналіста Джамаля Хашокджі замовив наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман, повідомляє The Washington Post.

Як пише видання, у ЦРУ повідомили, що проаналізували велику кількість джерел, зокрема телефонний дзвінок брата наслідного принца Халіда бін Салмана, саудівського посла у США, який він робив Джамалю Хашокджі і який перехопила розвідка США. Він, як мовиться у повідомленні, сказав Хашокджі про необхідність піти за документами у саудівське консульство у Стамбулі (Туреччина), запевнивши, що там безпечно. За даними джерел, дзвінок він робив за вказівкою свого брата.

Речниця посольства Саудівської Аравії заявила, що посол ніколи не говорив з Хашокджі про щось, що стосувалося б візиту до Туреччини. За її словами, оцінки ЦРУ є фальшивкою.

«Ми і надалі продовжуємо чути різні теорії без жодного підґрунтя для цих спекуляцій», – сказала вона.

Сам Халід бін Салман написав у Twitter, що дзвінка не було: «Я ніколи не говорив з ним по телефону і, звичайно, ніколи не пропонував їхати до Туреччини з будь-якої причини».

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США 15 листопада повідомило, що запровадило персональні санкції проти 17 підданих Саудівської Аравії в зв'язку з убивством саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі.

Громадян Саудівської Аравії внесли в «чорний список» у рамках глобального акту про права людини імені Магнітського.

Опозиційний саудівський журналіст, критик саудівської влади та оглядач The Washington Post Джамал Хашокджі був убитий на території саудівського консульства у Стамбулі 2 жовтня.

Влада королівства визнала його смерть лише через три тижні. За словами державного обвинувача, журналіст був убитий смертельною ін’єкцією, після чого його тіло розчленували.

Влада Саудівської Аравії не розголошувала, де знаходиться тіло вбитого журналіста
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Влада королівства оголосила про арешт 21 підозрюваного у вбивстві Хашокджі, однак відкинула власну причетність до організації нападу на нього. Справи 11 обвинувачених передані до суду. Державний прокурор Саудівської Аравії зажадав смертної кари для п’ятьох із 11 обвинувачених у вбивстві.

Країни Заходу і спецслужби Туреччини не вважають саудівську версію достовірною і підозрюють, що замовники вбивства Хашокджі можуть бути пов’язані з наслідним принцом Мухаммадом бін Салманом.

Сам принц назвав вбивство «огидним злочином» і заявив, що загибель журналіста була «дуже, дуже болючим інцидентом для всіх саудівців».

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