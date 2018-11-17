ЦРУ дійшло висновку, що наслідний принц Саудівської Аравії замовив убивство Хашокджі – WP

Центральне розвідувальне управління (США) дійшло висновку, що вбивство опозиційного саудівського журналіста Джамаля Хашокджі замовив наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман, повідомляє The Washington Post.

Як пише видання, у ЦРУ повідомили, що проаналізували велику кількість джерел, зокрема телефонний дзвінок брата наслідного принца Халіда бін Салмана, саудівського посла у США, який він робив Джамалю Хашокджі і який перехопила розвідка США. Він, як мовиться у повідомленні, сказав Хашокджі про необхідність піти за документами у саудівське консульство у Стамбулі (Туреччина), запевнивши, що там безпечно. За даними джерел, дзвінок він робив за вказівкою свого брата.

Речниця посольства Саудівської Аравії заявила, що посол ніколи не говорив з Хашокджі про щось, що стосувалося б візиту до Туреччини. За її словами, оцінки ЦРУ є фальшивкою.

«Ми і надалі продовжуємо чути різні теорії без жодного підґрунтя для цих спекуляцій», – сказала вона.

Сам Халід бін Салман написав у Twitter, що дзвінка не було: «Я ніколи не говорив з ним по телефону і, звичайно, ніколи не пропонував їхати до Туреччини з будь-якої причини».

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США 15 листопада повідомило, що запровадило персональні санкції проти 17 підданих Саудівської Аравії в зв'язку з убивством саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі.

Громадян Саудівської Аравії внесли в «чорний список» у рамках глобального акту про права людини імені Магнітського.

Опозиційний саудівський журналіст, критик саудівської влади та оглядач The Washington Post Джамал Хашокджі був убитий на території саудівського консульства у Стамбулі 2 жовтня.

Влада королівства визнала його смерть лише через три тижні. За словами державного обвинувача, журналіст був убитий смертельною ін’єкцією, після чого його тіло розчленували.

Влада королівства оголосила про арешт 21 підозрюваного у вбивстві Хашокджі, однак відкинула власну причетність до організації нападу на нього. Справи 11 обвинувачених передані до суду. Державний прокурор Саудівської Аравії зажадав смертної кари для п’ятьох із 11 обвинувачених у вбивстві.

Країни Заходу і спецслужби Туреччини не вважають саудівську версію достовірною і підозрюють, що замовники вбивства Хашокджі можуть бути пов’язані з наслідним принцом Мухаммадом бін Салманом.

Сам принц назвав вбивство «огидним злочином» і заявив, що загибель журналіста була «дуже, дуже болючим інцидентом для всіх саудівців».

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