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15 Листопад 2018, Київ 20:20
Новини | Міжнародні

Вбивство журналіста Хашокджі: США запровадили санкції проти 17 громадян Саудівської Аравії

Хашокджі вбили 2 жовтня в саудівському консульстві у Стамбулі, Туреччина

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Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадило персональні санкції проти 17 підданих Саудівської Аравії в зв'язку з убивством саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі. Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Громадян Саудівської Аравії внесли в чорний список в рамках глобального акту про права людини імені Магнітського.

Опозиційний саудівський журналіст Джамал Хашокджі був убитий на території саудівського консульства у Стамбулі 2 жовтня.

Влада королівства визнала його смерть лише через три тижні. За словами державного обвинувача, журналіст був убитий смертельною ін’єкцією, після чого його тіло розчленували.

Влада Саудівської Аравії не розголошувала, де знаходиться тіло вбитого журналіста
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Влада королівства оголосила про арешт 21 підозрюваного у вбивстві Хашокджі, однак відкинула власну причетність до організації нападу на нього. Справи 11 обвинувачених передані в суд. Державний прокурор Саудівської Аравії зажадав смертної кари для п’ятьох з 11 обвинувачених у вбивстві.

Країни Заходу і спецслужби Туреччини не вважають саудівську версію достовірною і підозрюють, що замовники вбивства Хашокджі можуть бути пов’язані з наслідним принцом Мухаммадом бін Салманом.

Сам принц назвав вбивство «огидним злочином», і заявив, що загибель журналіста була «дуже, дуже болючим інцидентом для всіх саудівців».

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