Саудівський прокурор вимагає страти для 5 обвинувачених у вбивстві журналіста Хашокджі

Державний прокурор Саудівської Аравії зажадав смертної кари для п’ятьох з 11 обвинувачених у вбивстві журналіста Джамала Хашокджі. Про це 15 листопада оголосила прокуратура в Ер-Ріяді, повідомляють західні новинні агенції.

15 листопада прокуратура країни повідомила, що цих п’ятьох осіб звинувачують в організації і виконанні вбивства журналіста у саудівському консульстві у Стамбулі.

У прокуратурі заявили, що місце перебування тіла Хашокджі досі невідоме.

Опозиційний саудівський журналіст Джамал Хашокджі був убитий на території саудівського консульства у Стамбулі 2 жовтня.

Влада королівства визнала його смерть лише через три тижні. За словами державного обвинувача, журналіст був убитий смертельною ін’єкцією, після чого його тіло розчленували.

Влада королівства оголосила про арешт 21 підозрюваного у вбивстві Хашокджі, однак відкинула власну причетність до організації нападу на нього.

Справи 11 обвинувачених передані в суд.

Країни Заходу і спецслужби Туреччини не вважають саудівську версію достовірною і підозрюють, що замовники вбивства Хашокджі можуть бути пов’язані з наслідним принцом Мухаммадом бін Салманом.

Сам принц назвав вбивство «огидним злочином», і заявив, що загибель журналіста була «дуже, дуже болючим інцидентом для всіх саудівців».

Більше цікавих новин, які не потрапили на сайт, – у Telegram-каналі Радіо Свобода. Долучайтеся!​