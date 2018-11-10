Ердоган: аудіозаписи у справі Хашокджі передали 5 країнам

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявляє, що турецька влада передала аудіозаписи у справі про вбивство саудівського опозиційного журналіста Джамала Хашокджі п’яти країнам: США, Франції, Німеччині, Британії і Саудівській Аравії.

«Ми передали записи… Вони прослухали всі розмови», – сказав Ердоган 10 листопада перед відбуттям до Франції на урочистості до 100-річчя закінчення Першої світової війни.

Президент Туреччини закликав Саудівську Аравію назвати вбивцю журналіста, який, за його словами, був серед групи осіб, що прибули з Ер-Ріяда до Туреччини напередодні вбивства.

Опозиційний саудівський журналіст Джамал Хашокджі, відомий критичними виступами на адресу влади королівства, зник 2 жовтня після того, як увійшов до будівлі консульства Саудівської Аравії у Стамбулі. Влада Туреччини повідомляла, що має аудіозапис, на якому чути, як саудівці, що прилетіли до Стамбула, допитували Хашокджі на території консульства, а потім закатували його до смерті.

Тіло журналіста досі не знайшли. Влада Саудівської Аравії спочатку заперечувала, що журналіста могли вбити в її консульстві у Стамбулі, але пізніше визнала це. При цьому 25 жовтня саудівський прокурор визнав, що вбивство Джамала Хашокджі в консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі було заздалегідь сплановане.

Влада Саудівської Аравії повідомила, що 18 її громадян затримані за підозрою у причетності до злочину, а король країни відправив у відставку у зв’язку з убивством заступника керівника розвідки і королівського радника.

Офіційна версія саудівської влади полягає в тому, що опозиційний журналіст був убитий не за наказом «згори», а з ініціативи виконавців злочину, які були заарештовані.

Ця версія, однак, викликає питання в Туреччині і на Заході. За однією з версій, за вбивством журналіста стояли особи, близькі до наслідного принца Мохаммеду.

На переговорах в Парижі 10 листопада, як повідомляється, президенти США і Франції Дональд Трамп і Емманюель Макрон торкнулися «справи Хашокджі» і погодилися, що Саудівська Аравія має подати додаткові пояснення того, що трапилося.

Ердоган також вирушає в Париж, де, за його словами, має намір зустрітися з президентом США.

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