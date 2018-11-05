Сини Хашокджі просять владу Саудівської Аравії повернути їм тіло батька

Сини убитого журналіста Джамала Хашокджі звернулися до влади Саудівської Аравії з проханням повернути їм тіло їх батька. Про це Абдула і Салах Хашокджі розповіли в інтерв’ю телеканалу CNN.

Сини журналіста сподіваються, що смерть батька була якщо не безболісною, то хоча б швидкою.

Джамала Хашокджі хочуть поховати в Медіні, де вже поховані його родичі.

Його сини сподіваються, що це станеться незабаром.

Влада Туреччини також зверталась до Саудівської Аравії з вимогою сказати, де знаходиться тіло вбитого журналіста.

Раніше того ж дня, 25 жовтня, саудівський прокурор визнав, що вбивство Джамала Хашокджі в консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі було заздалегідь сплановане – таким чином заперечивши попередні заяви найвищих посадовців, що це сталося випадково.

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Представники саудівської влади змінили заяву після того, як, за даними ЗМІ, директор американського ЦРУ Джин Гаспел прослухала аудіозапис убивства під час поїздки до Туреччини. 25 жовтня Гаспел мала поінформувати про справу президента США Дональда Трампа.

За кілька днів до цього президент Туреччини Ердоган уже заявляв, що вбивство Хашокджі було сплановане заздалегідь. У вбивстві, за словами Ердогана, брали участь дві групи саудівців, які готували злочин.

Тіла журналіста досі не знайшли.

Сполучені Штати розглядають запровадження санкцій у межах «закону Магнітського» щодо Саудівської Аравії в зв'язку з убивством. Розслідування загибелі журналіста вимагають і країни ЄС.

Опозиційний саудівський журналіст Джамал Хашокджі, відомий критичними виступами на адресу влади королівства, зник 2 жовтня після того, як увійшов до будівлі консульства Саудівської Аравії у Стамбулі. Влада Туреччини, за даними ЗМІ, має аудіозапис, на якому чути, як саудівці, що прилетіли до Стамбула, допитували Хашокджі на території консульства, а потім закатували його до смерті.