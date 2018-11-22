Усі причетні до вбивства Хашокджі мають бути покарані – Євросоюз

Усі особи, причетні до вбивства саудівського журналіста Джамала Хашокджі, мають бути притягнуті до відповідальності, заявила 22 листопада верховний представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Моґеріні. Про це вона сказала в Анкарі на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу.

«Ми очікуємо (на дії, які – ред.) відповідають нашим принципам, цінностям, практикам щодо повного розслідування, прозорості та справедливості», – наголосила Моґеріні.

Турецьке видання Hurriyet Daily News 22 листопада повідомило, що американське ЦРУ має запис телефонного дзвінка, на якому принц Мухаммад бін Салман дає інструкції «змусити Хашокджі замовкнути якнайшвидше». Видання цитує відомого турецького оглядача, який сказав, що директор ЦРУ Джина Гаспел «дала знати» про існування такого запису під час жовтневого візиту до Анкари. Представник влади Туреччини, з яким зв’язалося агентство Reuters, заявив, що не має інформації про такий запис.

Опозиційний саудівський журналіст, критик саудівської влади та оглядач The Washington Post Джамал Хашокджі був убитий на території саудівського консульства у Стамбулі 2 жовтня.

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Влада королівства визнала його смерть лише через три тижні. За словами державного обвинувача, журналіст був убитий смертельною ін’єкцією, після чого його тіло розчленували.

Влада королівства оголосила про арешт 21 підозрюваного у вбивстві Хашокджі, однак відкинула власну причетність до організації нападу на нього. Справи 11 обвинувачених передані до суду. Державний прокурор Саудівської Аравії зажадав смертної кари для п’ятьох із 11 обвинувачених у вбивстві.

Країни Заходу і спецслужби Туреччини не вважають саудівську версію достовірною і підозрюють, що замовники вбивства Хашокджі можуть бути пов’язані з наслідним принцом Мухаммадом бін Салманом.

Сам принц назвав вбивство «огидним злочином» і заявив, що загибель журналіста була «дуже, дуже болючим інцидентом для всіх саудівців».

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