Франція запроваджує санкції проти 18 саудівців у зв’язку зі справою Хашокджі

Франція запроваджує санкції проти 18 громадян Саудівської Аравії у зв’язку зі справою про вбивство журналіста Джамала Хашокджі, повідомляє французьке Міністерство закордонних справ.

За повідомленням, їм буде заборонений в’їзд до Франції.

Ці заходи, заявляють у МЗС Франції, можуть бути переглянуті чи продовжені, залежно від прогресу в розслідуванні справи.

У МЗС Франції не назвали імен тих, хто підпадає під дію санкцій, але додали, що обмежувальні заходи угодили з європейськими партнерами, зокрема з Німеччиною. Берлін раніше запровадив схожі санкції проти 18 саудівців і припинив поставки озброєння до Саудівської Аравії.

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Оглядач газети The Washington Post Джамал Хашокджі був убитий на початку жовтня в саудівському консульстві в Стамбулі. В останні роки журналіст виступав з різкою критикою політики Ер-Ріяда. Турецькі й американські спецслужби вважають, що до вбивства може бути причетне вище керівництво Саудівської Аравії і особисто наслідний принц Мухаммад бін Салман.

Тіло журналіста досі не знайшли. Влада Саудівської Аравії оголосила про арешт 21 підозрюваного у вбивстві Хашокджі, однак відкинула власну причетність до організації нападу. Справи 11 обвинувачених передані в суд. Прокурор королівства запросив смертної кари для п’ятьох із них.