Трамп захищає відносини із Саудівською Аравією, попри вбивство журналіста

Президент США Дональд Трамп пообіцяв залишитися «надійним партнером» Саудівської Аравії, попри міжнародний осуд вбивства саудівського журналіста Джамала Хашокджі минулого місяця.

Трамп 20 листопада рішуче захищав відносини із Саудівською Аравією, заявивши, що королівство погодилося вкласти «рекордну суму грошей» у США.

«Наші спецслужби продовжують оцінювати всю інформацію… Цілком можливо, що наслідний принц знав про цю трагічну подію: може, знав, а може і ні. У будь-якому випадку наші відносини – з Королівством Саудівська Аравія», – додав президент США.

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Державний секретар США Майк Помпео пізніше заявив, що Сполучені Штати зобов’язані вести політику, яка сприяла б інтересам національної безпеки.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США 15 листопада повідомило, що запровадило персональні санкції проти 17 підданих Саудівської Аравії в зв’язку з убивством саудівського журналіста Джамала Хашкаджі. Громадян Саудівської Аравії внесли в «чорний список» у рамках глобального акту про права людини імені Магнітського.

Опозиційний саудівський журналіст, критик саудівської влади та оглядач The Washington Post Джамал Хашокджі був убитий на території саудівського консульства у Стамбулі 2 жовтня.

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Влада королівства визнала його смерть лише через три тижні. За словами державного обвинувача, журналіст був убитий смертельною ін’єкцією, після чого його тіло розчленували.

Влада королівства оголосила про арешт 21 підозрюваного у вбивстві Хашокджі, однак відкинула власну причетність до організації нападу на нього. Справи 11 обвинувачених передані до суду. Державний прокурор Саудівської Аравії зажадав смертної кари для п’ятьох із 11 обвинувачених у вбивстві.

Країни Заходу і спецслужби Туреччини не вважають саудівську версію достовірною і підозрюють, що замовники вбивства Хашокджі можуть бути пов’язані з наслідним принцом Мухаммадом бін Салманом.

Сам принц назвав вбивство «огидним злочином» і заявив, що загибель журналіста була «дуже, дуже болючим інцидентом для всіх саудівців».

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