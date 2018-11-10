США припинили дозаправку саудівських літаків у повітрі

США припинили повітряну заправку військових літаків міжнародної коаліції на чолі з Саудівською Аравією, яка діє в Ємені. Саудівська Аравія наголошує, що США припинили надавати цей вид підтримки на прохання Ер-Ріяда, оскільки саудівські військові здатні проводити дозаправку літаків в повітрі своїми силами.

Керівник Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що США підтримують це рішення.

Ці зміни відбулися на тлі скандалу з убивством журналіста Джамаля Хашокджжі і після того, як законодавці від обох партій в Конгресі США погрожували заблокувати ці заправки.

Пентагон забезпечував 20 відсотків технічних потужностей для дозаправки літаків коаліції, що здійснюють рейди в Ємен. Саудівська Аравія бере участь у громадянській війні в Ємені з 2015 року. Число жертв цього конфлікту перевищило 10 тисяч, близько двох мільйонів людей стали біженцями.