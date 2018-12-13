Сторони конфлікту в Ємені домовилися про перемир’я в ключовому порту

Сторони конфлікту в Ємені погодили перемир’я в портовому місті Ходейда, яке є головними воротами для постачання продовольства в країну.

Делегація єменського уряду і повстанців Хуті домовилися про припинення вогню 13 грудня у Швеції наприкінці переговорів за посередництва ООН, метою яких є завершення майже 4 -річної громадянської війни в країні.

Порт Ходейда є ключовим для постачання продовольства до двох третіх країни, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш. За його словами, припинення вогню має вирішальне значення для надання допомоги мільйонам єменців.

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«ООН відіграватиме провідну роль у порту, і це полегшить гуманітарний доступ і потік товарів до цивільного населення. Це покращить умови життя для мільйонів єменців», – додав він.

Угода може стати «відправною точкою для миру і припинення гуманітарної кризи в Ємені», – сказав голова ООН.

Конфлікт у Ємені триває з кінця 2014 року, після того, як повстанці руху Хуті захопили столицю Ємену, місто Сану. З метою відновлення уряду президента Абд-Раббу Мансура Хаді у 2015 році була сформована коаліція під проводом Саудівської Аравії. В результаті бойових дій загинули близько 10 тисяч людей.

За даними ООН, через конфлікт 22 мільйони людей потребують гуманітарної допомоги. В організації вважають, що гуманітарна криза в Ємені нині є найгострішою у світі.