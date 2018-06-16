Ємен: сили коаліції взяли під контроль аеропорт у портовому місті Ходейда

Влада Ємену заявляє, що військові сили під проводом Саудівської Аравії «звільнили» від охоронців Хуті аеропорт у контрольованому повстанцями портовому місті Ходейда.

Військові у Twitter 16 червня заявили, що фахівці наразі намагаються вилучити міни, залишені повстанцями Хуті. Останні поки ситуацію не коментували.

Водночас очевидці повідомили агенції Reuters, що військові оточили аеропорт, але не захопили його.

Коаліція під проводом Саудівської Аравії раніше звинуватила повстанців Хуті у використанні цього порту для контрабанди іранської зброї, що самі повстанці і Тегеран заперечують.

Сили коаліції почали штурм Ходейди, головних воріт для постачання продовольства в країну, 13 червня.

Гуманітарні організації та ООН раніше попередили, що бойові дії коаліції і повстанців Хуті можуть вплинути на імпорт продуктів.

Конфлікт у Ємені триває з кінця 2014 року, після того, як повстанці руху Хуті захопили столицю Ємену, місто Сану. З метою відновлення уряду президента Абд-Раббу Мансура Хаді у 2015 році була сформована коаліція під проводом Саудівської Аравії. В результаті бойових дій загинули близько 10 тисяч людей.

За даними ООН, через конфлікт 22 мільйони людей потребують гуманітарної допомоги. В організації вважають, що гуманітарна криза в Ємені нині є найгострішою у світі.