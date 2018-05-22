США запроваджують санкції проти 5 іранців за допомогу єменським повстанцям

Сполучені Штати Америки запроваджують санкції проти п’ятьох іранців, які допомагали єменським повстанцям Хуті з консультаціями та зброєю для ракетних ударів по території Саудівської Аравії.

Міністерство фінансів США заявило, що під санкції потрапляють Мехді Азарпішех, Мохаммад Джафарі, Махмуд Каземабад, Джавад Шір Амін та Саєд Мохаммад Теграні.

За даними Вашингтона, перші чотири чоловіки працювали з повстанцями через Корпус вартових Ісламської революції, надаючи Хуті консультації, пов’язані з ракетами, й перевезення «зброї, яку не бачили в Ємені до поточного конфлікту».

Американці запроваджують санкції проти Теграні, тому що, на їхню думку, він допомагав у фінансування Корпусу.

Повідомлення про санкції з’явилося наступного дня після того, як Державний секретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон скоро зламає підтримку повстанців Хуті з боку Ірану.

У Ємені триває руйнівний конфлікт між урядом президента Абд-Раббу Мансур Хаді, якого підтримує військова коаліція під керівництвом Саудівської Аравії, та повстанцями Хуті, яких підтримують Іран.

З початку втручання коаліції з 2015 року вбиті понад 10 тисяч єменців, а 22,2 мільйона людей потребують гуманітарної допомоги.

Саудівська Аравія звинувачує повстанців в обстрілах її міст та нафтової інфраструктури. Останній такий випадок трапився 9 травня.