Росія з міркувань безпеки евакуювала своїх дипломатів з Ємену

Росія призупинила дипломатичну присутність в Ємені через небезпечну ситуацію в столиці країни Сані, заявили в МЗС Росії.

Повідомляється, що посол і частина співробітників дипломатичного представництва будуть виконувати свої обов’язки зі столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяда.

Раніше російське посольство в Ємені заявило про загрозу безпеці співробітників через авіаудари по об’єктах поблизу будівель дипмісії.

Російський посол в Ємені Володимир Дєдушкін працює в Ер-Ріяді з минулого року. Днями Москва попередила, що Ємен ризикує вступити у «військово-політичний хаос».

Коаліція, очолювана Саудівською Аравією, блокує в’їзди до Сани. Згідно із заявою, опублікованою держагенцією Саудівської Аравії, 12 грудня було видано дозвіл на вивезення російським літаком дипломатичного персоналу та інших російських громадян.

Уряд Ємену, підтримуваний Саудівської Аравією, з 2014 року воює з підтримуваними Іраном повстанцями Хуті, які захопили контроль над столицею Саною наприкінці 2014 року. Жертвами збройного конфлікту в Ємені з 2014 року стали близько 10 тисяч людей.