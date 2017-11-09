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09 Листопад 2017, Київ 13:23
Новини | Міжнародні

ООН: Ємену загрожує «найбільший голод за багато десятиліть»

Заступник генерального секретаря ООН із гуманітарних питань Марк Лоукок

Ємену загрожує «найбільший голод, який світ бачив за багато десятиліть», заявив заступник генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй із гуманітарних питань Марк Лоукок після виступу на закритому засіданні Ради безпеки ООН 8 листопада.

Він зазначив, що загроза голоду пов’язана з блокадою Ємену з боку військової коаліції на чолі з Саудівською Аравією. Лоукок закликав негайно надати доступ до всіх портів, щоб відновити постачання продуктів харчування, пального, ліків та іншої допомоги, а також відновити регулярні польоти ООН і гуманітарних організацій до Адена і Саани.

«Це не буде голод, подібний до того, який забрав життя 250 тисяч людей у Сомалі в 2011 році. Це буде найбільший голод, який бачив світ за багато десятиліть, його жертвами стануть мільйони», − сказав Лоукок.

6 листопада коаліція під проводом Саудівської Аравії перекрила наземний, морський і повітряний доступ до Ємену. В Ер-Ріяді заявили, що виняток становитиме робота гуманітарних організацій.

Це сталося після того, як члени коаліції звинуватили Іран у постачанні повстанцям Хуті з Ємену ракети, яка цілила в міжнародний аеропорт Ер-Ріяда. Саудівська Аравія повідомила, що перехопила ракету, перш ніж вона досягла цілі.

В ООН заявили, що Саудівська Аравія не попередила гуманітарні організації про закриття всіх наземних, повітряних і морських портів Ємену.

Коаліція під проводом Саудівської Аравії була сформована у 2015 році після того, як повстанці руху Хуті захопили столицю Ємену, місто Сану.

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