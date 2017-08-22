Ємен звинувачує Іран у розпалюванні громадянської війни

Міністр закордонних справ Ємену Абдулмалік аль-Мехлафі 21 серпня звинуватив Тегеран у розпалюванні громадянської війни в цій країні. Іран, який підтримує шиїтських повстанців руху Хуті, не може бути частиною рішення проблем Ємену, наполягає міністр.

«Іран є причиною цієї проблеми, Іран продовжує підтримувати Хуті», – наголосив Абдулмалік аль-Мехлафі на прес-конференції в офісі ООН у Нью-Йорку.

Іран неодноразово заперечував надання зброї повстанцям Хуті. Тегеран одразу не прокоментував нові звинувачення з боку міжнародно визнаної влади Ємену.

Посол Саудівської Аравії в ООН Абдаллах аль-Муаллімі також звинуватив Тегеран у причетності до єменського конфлікту і заявив, що «Іран не має ніякої ролі в цьому регіоні».

Саудівська Аравія підтримує уряд Ємену у його громадянській війні з повстанцями Хуті. Ер-Ріяд очолює коаліцію арабських країн, яка повітряними ударами підтримує урядові сили. Йемен поринув у громадянську війну з вересня 2014 року.