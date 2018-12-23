Британія відмовилась видавати росіянина через загрозу тортур на батьківщині

Високий суд юстиції Лондона ухвалив рішення проти видачі Росії російського бізнесмена Олексія Шматко.

У своєму рішенні від 23 грудня суд повідомив, що якщо Шматко буде відправлений до Пензи, де його розшукують силовики, то він, імовірно, перебуватиме в умовах, які порушують його права, передбачені статтею 3 Європейської конвенції з прав людини.

Шматка розшукує Росія за звинуваченням ушахрайстві. Сам підозрюваний стверджує, що справу проти нього відкрили за відмову віддати офіцеру Федеральної служби безпеки (ФСБ) частку свого бізнесу.

У 2010 році Шматко був умовно засуджений за фальсифікацію. Він заявив, що під час тримання під вартою його катували.

У 2011 році він покинув Росію, а в 2014 році подав заяву про політичний притулок у Великій Британії.

Як повідомляється, Лондонський суд узяв до уваги, що троє обвинувачених у так званій справі «Мережі» («Сеть») заявляли про тортури з боку місцевих співробітників ФСБ у Пензі там же, де раніше утримували Шматка.

Восени 2017 року Пензі заарештували сімох активістів лівого крила. На початку 2018 року в Санкт-Петербурзі були відправлені під варту ще двоє.

За версією слідства, молоді люди створили підпільну організацію «Мережа»із наміром «розгойдати народні маси», влаштувавши теракти під час виборів президента Росії і чемпіонату світу з футболу.

Троє із затриманих у Пензі – Дмитро Пчелінцев, Ілля Шакурський і Арман Сагінбаєв –повідомили про тортури струмом в підвалі слідчого ізолятора, однак порушувати справу щодо слідчого, якого вони звинувачували, у Росії відмовились.