Російський юрист Наталія Весельницька звинувачена в США в перешкоджанні правосуддю в цивільній справі про незаконне відшкодування податків на суму 230 мільйонів доларів за участі «корумпованих російських чиновників».

У тій справі вона виступає адвокатом. Обвинувачення у США заявляє, що у справі U.S. vs. Prevozon Holdings Весельницька представила суду декларацію буцімто незалежно складену російським урядом, однак насправді вона таємно співпрацювала із владою Росії.

Весельницька відома тим, що протягом виборчої кампанії 2016-го року мала зустріч із провідними особами штабу Дональда Трампа.

У листопаді 2017 рок вона заявила, що представники Трампа пропонували їй переглянути перелік підсанкційних росіян, відомий як «список Магнітського», після перемоги Трампа на виборах. Їх натомість цікавили документальні докази того, що кандидат у президенти США від демократів Гіларі Клінтон використовувала кошти незаконного походження для своєї кампанії.

У серпні 2018 року Трамп вперше підтвердив це публічно.