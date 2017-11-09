Російська юристка каже, що у Трампа їй натякали на можливість перегляду санкцій

Російська юристка Наталія Весельницька, яка влітку 2016 року мала зустріч зі старшим сином теперішнього президента США Дональда Трампа, заявляє, що він дав зрозуміти, що закон проти Росії (так званий «закон Магнітського» – ред.) може бути переглянутий, якщо його батько виграє вибори, повідомляє Bloomberg.

Весельницька сказала, що Дональд Трамп-молодший запитав про фінансові документи, які б доводили, що кампанія Клінтон користувалась грошима незаконного походження, отриманими в результаті уникнення від оподаткування.

Юристка заявила, що вона готова свідчити у публічному режимі перед юридичним комітетом Сенату, а також надати свідчення спеціальному прокурору Роберту Мюллеру.

9 червня 2016 року Весельницька провела зустріч з Дональдом Трампом-молодшим та зятем Трампа Джаредом Кушнером, а також тогочасним головою кампанії – Полом Манафортом.

«На майбутнє, коли ми прийдемо до влади, ми можемо повернутись до цього питання і обговорити, що з цим робити», – сказав Трамп-молодший про закон 2012 року, згадує вона.

«Розумію, можливо, наша сторона помилилась, але потрібно буде багато часу, щоб дістатись до суті», – додав він, за її повідомленням.

Старший син президента США Дональд Трамп-молодший, виступаючи у вересні перед американським Сенатом, заявив, що «не вступав у змову з жодним іноземним урядом».