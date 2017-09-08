«Я не вступав у змову з жодним іноземним урядом»: Трамп-молодший виступив перед Сенатом США

Старший син президента США Дональд Трамп-молодший виступив перед американським Сенатом. Під час закритих слухань він відповідав на запитання сенаторів про свою зустріч з російським адвокатом Наталією Весельницькою у червні 2016 року. На цій зустрічі Трампу-молодшому, нібито, повинні були передати компромат на тодішнього конкурента його батька в президентських перегонах Гілларі Клінтон. Трамп-молодший відповідав на запитання сенаторів за зачиненими дверима, але його вступна заява була опублікована у ЗМІ.

Трамп-молодший подякував за можливість виступити перед законодавчим комітетом Сенату і відповісти на запитання сенаторів про його зустріч, яка відбулося 9 червня 2016 року.

«Як стане зрозуміло, я не вступав у змову з жодним іноземним урядом, і я не знаю нікого, хто це зробив».

Трамп-молодший розповів про участь Trump Organization в конкурсі «Міс Всесвіт» з 2002 по 2015 роки. У 2013 конкурс відбувався в Москві в «Крокус Сіті Холі», який належить Арасу Агаларову. Трамп-молодший не був на конкурсі, але Москву відвідував кілька разів. Востаннє – у 2011 році.

Після конкурсу Trump Organization обговорювала можливість інвестицій в нерухомість у Москві разом з Агаларовим, але ці обговорення ні в що не вилилися.

У 2014 році син Агаларова Емін виступив з концертом в гольф-клубі Трампа, де Трамп-молодший з ним і познайомився.

Після того, як Дональд Трамп оголосив про своє рішення брати участь у президентських перегонах, Трамп-молодший почав брати активну участь в кампанії батька.

Вранці 3 червня 2016 року Трамп-молодший отримав електронного листа від продюсера Еміна, Роба Ґолдстоуна, який час від часу йому писав. У листі було сказано, що у декого є «офіційні документи та інформація, яка дискредитує Гілларі [Клінтон] і її ділові відносини з Росією», і що ця інформація може бути «дуже корисною» кампанії. Трамп-молодший «скептично» поставився до цього листа.

«Як з'ясувалося пізніше, мій скептицизм був виправданий. Зустріч не принесла ніякої важливої інформації і була зовсім не про те, про що передбачалося. Зустріч була в основному про усиновлення з Росії, про що я і сказав більш ніж через рік у заяві від 8 липня 2017 року».

Однак на той момент Трамп-молодший вирішив піти на цю зустріч.

За словами Трампа-молодшого, Ґолдстоун пообіцяв надіслати йому імена учасників зустрічі, яка була призначена на 9 червня, але так цього і не зробив. Трамп-молодший запросив на зустріч Джерада Кушнера – зятя тепер уже президента – і колишнього менеджера президентської кампанії Пола Манафорта.

Трамп-молодший розповів, що цей день, 9 червня, у нього був щільно розпланований. Зустріч з Ґолдстоуном була призначена на 4 годину. У ній взяли участь, як Трамп-молодший дізнався пізніше, адвокат Наталія Весельницька, перекладач і чоловік, якого представили як Іраклія Кавеладзе.

«Після формальних вітань адвокат в загальних тонах почала розповідати про людей, пов'язаних із Росією, які підтримують або фінансують кандидата від Демократичної партії Гілларі Клінтон або Національний комітет демократів. Мені було досить складно зрозуміти, що вона говорила і чому. Беручи до уваги наш розклад, ми чемно попрохали її бути більш конкретною і чітко змалювати мету цієї зустрічі. На той момент міс Весельницька повернула розмову в інше русло і почала говорити про усиновлення російських дітей американськими громадянами і те, що називається акт Магнітського («закон Магнітського» – ред.)».

Він пояснив, що раніше ніколи не чув про «закон Магнітського» і взагалі не був знайомий із ситуацією. Тоді Кушнер залишив кабінет, щоб відповісти на телефонний дзвінок, а сам Трамп-молодший пояснив адвокату, що його батько – простий громадянин і обговорювати цю проблему з ним немає сенсу.

Через 20-30 хвилин зустріч закінчилася.

«Я не пам'ятаю, що нам передали, чи залишили якісь документи».

Він також заявив, що не обговорював цю зустріч ні з Кушнером, ні з Манафортом, адже не вважав за її важливою.

«З вищесказаного зрозуміло, що я не був у змові з жодним іноземним урядом, і не знаю нікого, хто був», – підсумував Трамп-молодший.

Оригінал матеріалу – на сайті спецпроекту «Настоящее время»