«Я не вступав у змову з жодним іноземним урядом»: Трамп-молодший виступив перед Сенатом США

Старший син президента США Дональд Трамп-молодший виступив перед американським Сенатом. Під час закритих слухань він відповідав на запитання сенаторів про свою зустріч з російським адвокатом Наталією Весельницькою у червні 2016 року. На цій зустрічі Трампу-молодшому, нібито, повинні були передати компромат на тодішнього конкурента його батька в президентських перегонах Гілларі Клінтон. Трамп-молодший відповідав на запитання сенаторів за зачиненими дверима, але його вступна заява була опублікована у ЗМІ.
Трамп-молодший подякував за можливість виступити перед законодавчим комітетом Сенату і відповісти на запитання сенаторів про його зустріч, яка відбулося 9 червня 2016 року.
Трамп-молодший розповів про участь Trump Organization в конкурсі «Міс Всесвіт» з 2002 по 2015 роки. У 2013 конкурс відбувався в Москві в «Крокус Сіті Холі», який належить Арасу Агаларову. Трамп-молодший не був на конкурсі, але Москву відвідував кілька разів. Востаннє – у 2011 році.
Після конкурсу Trump Organization обговорювала можливість інвестицій в нерухомість у Москві разом з Агаларовим, але ці обговорення ні в що не вилилися.
У 2014 році син Агаларова Емін виступив з концертом в гольф-клубі Трампа, де Трамп-молодший з ним і познайомився.
Після того, як Дональд Трамп оголосив про своє рішення брати участь у президентських перегонах, Трамп-молодший почав брати активну участь в кампанії батька.
Вранці 3 червня 2016 року Трамп-молодший отримав електронного листа від продюсера Еміна, Роба Ґолдстоуна, який час від часу йому писав. У листі було сказано, що у декого є «офіційні документи та інформація, яка дискредитує Гілларі [Клінтон] і її ділові відносини з Росією», і що ця інформація може бути «дуже корисною» кампанії. Трамп-молодший «скептично» поставився до цього листа.
Однак на той момент Трамп-молодший вирішив піти на цю зустріч.
За словами Трампа-молодшого, Ґолдстоун пообіцяв надіслати йому імена учасників зустрічі, яка була призначена на 9 червня, але так цього і не зробив. Трамп-молодший запросив на зустріч Джерада Кушнера – зятя тепер уже президента – і колишнього менеджера президентської кампанії Пола Манафорта.
Трамп-молодший розповів, що цей день, 9 червня, у нього був щільно розпланований. Зустріч з Ґолдстоуном була призначена на 4 годину. У ній взяли участь, як Трамп-молодший дізнався пізніше, адвокат Наталія Весельницька, перекладач і чоловік, якого представили як Іраклія Кавеладзе.
Він пояснив, що раніше ніколи не чув про «закон Магнітського» і взагалі не був знайомий із ситуацією. Тоді Кушнер залишив кабінет, щоб відповісти на телефонний дзвінок, а сам Трамп-молодший пояснив адвокату, що його батько – простий громадянин і обговорювати цю проблему з ним немає сенсу.
Через 20-30 хвилин зустріч закінчилася.
Він також заявив, що не обговорював цю зустріч ні з Кушнером, ні з Манафортом, адже не вважав за її важливою.
Оригінал матеріалу – на сайті спецпроекту «Настоящее время»
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